MWC 2023 GLOMO Awards – L’iPhone 14 Pro brille

Le MWC 2023 a débuté plus tôt cette semaine et a apporté plusieurs premières dans l’espace mobile. L’édition de cette année était assez importante, car c’était l’une des plus pertinentes depuis la pandémie. Nous avons vu le lancement de nombreux nouveaux produits tels que la série Xiaomi 13 pour les marchés mondiaux, le Realme GT3 et la série Honor Magic5. Comme d’habitude, l’événement a également servi de scène à plusieurs autres technologies qui vont changer le marché pour les années à venir.

MWC 2023 – les entreprises qui ont remporté les GLOMO Awards

Comme chaque année, la GSMA a annoncé plusieurs lauréats du prix GLOMO pour récompenser l’innovation dans le segment. Les Global Mobile (GLOMO) Awards sont les récompenses les plus prestigieuses du secteur. Ils sont jugés par les experts les plus éminents de l’industrie. Cette année, nous avons vu de nombreux prix importants décernés à Huawei et à ses technologies de connectivité associées. Apple a également remporté un prix pour l’iPhone 14 Pro et ses communications par satellite révolutionnaires.

Technologie mobile

Dans le segment des prix « Mobile Tech », nous avons vu que Huawei a remporté de nombreux prix. La marque n’est peut-être plus le géant du segment des téléphones. Quoi qu’il en soit, il reste encore derrière certaines technologies qui font bouger la technologie mobile dans son ensemble. De plus, sa technologie 5G est toujours à la pointe en termes d’innovation. Par exemple, la marque a remporté des prix pour son infrastructure de réseau mobile et sa percée. Elle a également remporté le prix des usines avec le plus de connexions 5G au monde. Le prix a été partagé avec Midea et China Mobile. Une autre société, Rakuten Symphony, a remporté les prix du meilleur logiciel réseau et de la meilleure solution cloud. Le prix Outstanding Mobile Tech Award a été décerné à la station de base 5G + AI d’EdgeQ sur puce.

Tout numérique

Dans la catégorie Tout numérique, Metro Pacific Health a remporté le prix de la meilleure innovation mobile pour la vie numérique. SK Telecom a remporté le prix de la meilleure innovation mobile pour les villes pour sa solution de localisation intelligente « LITMUS ». La Meilleure Innovation Mobile pour le Web3 a été décernée à Authena pour les Phygitals Sécurisés. Le prix du meilleur opérateur mobile est allé à VEON. La meilleure innovation mobile pour l’économie connectée a été décernée à Guangzhou Metro, China Mobile et ZTE.

Meilleur appareil du MWC 2023

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Apple n’a pas participé au MWC. Malgré cela, le géant a obtenu son prix pour la bonne technologie de l’iPhone 14 Pro. L’appareil a remporté le prix du meilleur appareil et a également le Disruptive Device Innovation Award utilisé à l’intérieur. Apple a également remporté une innovation révolutionnaire grâce à son Apple – Emergency SOS Via Satellite. C’était une technologie révolutionnaire pour Apple et elle a le potentiel de changer l’ensemble de l’industrie des appareils mobiles.

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de la série Apple iPhone 14 Pro d’envoyer des alertes de message même lorsqu’ils se trouvent dans des endroits éloignés ou lorsqu’ils sont en danger. Si vous n’avez plus de signal mobile, vous pouvez toujours envoyer des alertes avec cette technologie. La fonctionnalité fonctionne parfaitement avec le système de détection de collision sur les iPhones et les montres Apple. Il a le potentiel de sauver des vies et, pour cette raison, est une fonctionnalité qui change la donne. Il convient de noter que plusieurs marques travaillent actuellement à fournir cette technologie. Cela pourrait devenir une tendance pour les prochaines années.

En plus d’Apple, TCL Mobile avait également une place dans la catégorie Appareil. La marque a remporté le prix du meilleur appareil grand public connecté pour sa montre NXTWEAR.

TECH4GOOD

La meilleure innovation mobile pour les marchés émergents est à nouveau envoyée à Huawei. Le géant a remporté le prix pour sa solution RuralLink-Green, simplifiée et évolutive pour la connectivité rurale. La classe a également décerné la meilleure innovation mobile soutenant la technologie d’urgence pour lifecell. La meilleure innovation et inclusion mobiles a été envoyée à SK Telecom, LBStech et SAPEON Korea.

Prix ​​de leadership du gouvernement et prix pour réalisations exceptionnelles

Le Leadership Award a été décerné à l’Inde. En ce qui concerne les réalisations exceptionnelles, nous avons vu un ensemble de personnes distinctes gagner des prix. Le prix du président de la GSMA a été décerné à Mme Doreen Bogdan-Martin, Hon. Paula Ingabire, et plus encore. Le Lifetime Achievement Award a été décerné à Martin Cooper, et le Diversity in Tech Award a été remporté par Eugina Jordan, CMO de TelcomInfraProject.

En savoir plus sur le MWC 2023

Ces prix sont assez importants pour les marques et les organisations participant à l’événement. C’est aussi une bonne incitation à leur poursuite de l’innovation. Ces récompenses comptent certainement beaucoup pour ces marques. Maintenant, ils continueront leur course pour apporter plus de technologies pour changer notre monde.

Comme nous l’avons déjà dit, le MWC 2023 sert généralement de scène pour le lancement de nouveaux téléphones. Cependant, il est naturel de voir des entreprises divulguer également des produits et des technologies qui vont complètement repenser le segment. On peut également citer Honor, qui a présenté la première batterie au monde fabriquée avec du silicium-carbone. La nouvelle technologie promet une augmentation de 12% de la capacité des batteries pour appareils mobiles. Alors que la fin du MWC 2023 approche des côtes, nous ne pouvons qu’attendre un nouvel ensemble de goodies dans le MWC 2024. Nous sommes curieux de voir les technologies qui apparaîtront l’année prochaine et quelles marques vaudront les récompenses.