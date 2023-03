App Store Connect permet désormais aux développeurs d’utiliser des benchmarks de groupes de pairs pour les métriques

Apple a annoncé mercredi une mise à jour axée sur les développeurs. Plus précisément, App Analytics – un outil qui fait partie d’App Store Connect – permettra désormais aux développeurs d’utiliser des références de groupe de pairs pour les mesures de leurs applications. En conséquence, les développeurs pourront comparer les performances de leurs applications avec d’autres applications similaires disponibles sur l’App Store.

Les benchmarks des groupes de pairs arrivent sur App Store Connect

Pour ceux qui ne sont pas familiers, App Store Connect est la plate-forme où les développeurs peuvent gérer leurs applications iOS, macOS, watchOS et tvOS disponibles sur l’App Store.

Comme expliqué par la société, les benchmarks des groupes de pairs fourniront encore plus d’informations pour aider les développeurs à trouver plus d’opportunités de croissance. L’outil peut comparer les performances d’une application avec d’autres dans la même catégorie, le même modèle commercial et le même volume de téléchargement pour « assurer des comparaisons pertinentes ».

Dans le même temps, Apple affirme que les performances des applications individuelles resteront privées, de sorte que les développeurs n’auront pas un accès direct aux informations d’autres applications spécifiques.

Avec ce niveau de référence, les développeurs d’applications pourront tester différents éléments de la page produit de l’application pour « découvrir ce qui résonne le plus avec les gens, créer des versions de page produit supplémentaires pour mettre en évidence des fonctionnalités ou du contenu spécifiques, obtenir des commentaires sur les versions bêta de votre application , proposer des événements intégrés à l’application pour encourager l’engagement, et bien plus encore. »

Voici comment l’entreprise décrit la nouvelle fonctionnalité :

Les benchmarks de groupes de pairs fournissent de nouvelles informations puissantes tout au long du parcours client, afin que vous puissiez mieux comprendre ce qui fonctionne bien pour votre application et trouver des opportunités d’amélioration. Les applications sont placées dans des groupes en fonction de leur catégorie App Store, de leur modèle commercial et du volume de téléchargement pour garantir des comparaisons pertinentes. À l’aide de techniques de confidentialité différentielles à la pointe de l’industrie, les analyses comparatives des groupes de pairs fournissent des informations pertinentes et exploitables, tout en préservant la confidentialité des performances des applications individuelles. Passez en revue vos nouvelles données de référence, puis exploitez d’autres outils dans App Store Connect pour améliorer les taux de conversion, les revenus, les taux de plantage et la fidélisation des utilisateurs.

Les développeurs travaillant avec les plates-formes Apple peuvent trouver plus de détails sur la façon d’afficher les données de référence pour leurs applications sur le site Web des développeurs Apple.

