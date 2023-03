Test du Vivo V27 Pro : un maître selfie élégant

La panne

4.1





8.2

Je dois être honnête. Il y a si peu de choses à ne pas aimer sur ce téléphone. Il contient des caméras impressionnantes, d’excellentes performances et une qualité de construction décente. C’est un téléphone facile à travailler et à vivre, surtout pour son prix.

Juste à temps pour leur rendez-vous avec un cycle de rafraîchissement imminent pour les modèles de la série V, la société chinoise a récemment dévoilé un impressionnant selfie-smartphone. Le Vivo V27 Pro a été initialement mis à disposition sur le marché indien, mais son impact a été rendu évident dans le monde entier. Il est livré avec un design rafraîchi, des performances améliorées et une caméra selfie exquise. Sont-ils cependant suffisants pour attirer votre attention ? Jetez un œil à notre avis.

J’ai utilisé le téléphone au cours des 2 dernières semaines, et voici ce que j’en pense.

Caractéristiques du vivo V27 Pro

Écran Full HD AMOLED 20:9 de 6,78 pouces (2400 × 1080 pixels) avec HDR10+, taux de rafraîchissement de 120 Hz

Processeur Octa Core MediaTek Dimensity 8200 4 nm jusqu’à 3,1 GHz avec GPU Mali-G610 MC6

8 Go de RAM LPDDR5 avec 128 Go/256 Go (UFS 3.1) de stockage, 12 Go de RAM LPDDR5 avec 256 Go (UFS 3.1) de stockage

Android 13 avec Funtouch OS 13

Double SIM (nano + nano)

Appareil photo 50MP avec capteur IMX766V, ouverture f/1.88, capteur ultra-large OIS 8MP avec ouverture f/2.2, appareil photo macro 2MP avec ouverture f/2.4, lumière Aura

Caméra frontale autofocus 50MP avec ouverture f/2.45

Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran

Audio USB Type-C, haut-parleurs stéréo, audio haute résolution

Dimensions : 164,1 × 74,8 × 7,36 mm (noir noble) / 7,4 mm (bleu magique) ; Poids : 182 g

5G SA/NSA (bandes n1/n3/n5/n8/n28A/n77/n78), double 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5), type USB -C

Batterie 4600mAh (typ) / 4500mAh (min) avec charge rapide 66W

Avantages

Beau design

Écran AMOLED net

Autonomie impressionnante de la batterie

Excellente caméra selfie

Les inconvénients

Performances moyennes

(amovible) Bloatware

Pas de haut-parleurs stéréo

Conception et affichage

Écran AMOLED de 6,78 pouces à 120 Hz

Résolution 2400 x 1080 pixels

Bords incurvés

Haut-parleur mono

C’est un beau téléphone, je dois l’admettre. Le Vivo V27 Pro contient un écran incurvé de 6,78 pouces, qui se plie bien au bord de nos mains. Facile à tenir, facile à utiliser au quotidien.

Le panneau AMOLED prend en charge jusqu’à 120 Hz de taux de rafraîchissement, rempli de couleurs impressionnantes et d’une grande lisibilité au soleil. J’ai adoré le dos texturé et résistant aux empreintes digitales qui offre une prise en main impressionnante. Le téléphone est également assez léger à 182 g, ce qui indique qu’il n’y a pas de douleurs au poignet avec une utilisation prolongée. Ses dimensions de 164,1 x 74,8 x 7,36 mm en font également un appareil relativement fin par rapport à ses concurrents. Il contient le port USB-C typique, la bascule du volume et le bouton d’alimentation sur son bord droit, mais il manque une prise casque 3,5 mm, ce qui peut décevoir les fans d’écouteurs filaires.

Le Vivo V27 Pro est disponible en deux couleurs : Noble Black, une teinte légèrement nacrée, et Magic Blue – la couleur présentée dans cette revue – qui semble être une teinte bleu marine.

La société chinoise promeut fortement le verre AG spécial à l’arrière du téléphone pour ses fonctions de changement de couleur. C’est une idée assez simple : le verre reflète différentes couleurs selon les conditions d’éclairage. Mais encore, c’est loin d’être génial, car il a besoin de 100% de conditions directes d’ensoleillement pour fonctionner. C’est une bonne capacité, mais pas si importante pour moi.

Le Vivo V27 Pro est peut-être un smartphone impressionnant, doté de bords incurvés, d’un écran AMOLED net et de fonctions de changement de couleur, mais il lui manque encore certaines choses. c’est-à-dire un indice IP décent ou une certaine protection à l’arrière de l’appareil.

Performance – Résultats de référence

MediaTek Dimension 8200

Jusqu’à 12 Go de RAM (extensible) et 256 Go de stockage

Batterie 4600 mAh, FlashCharge filaire 66W

Funtouch OS 13, basé sur Android 13

Le téléphone offre un sérieux « coup de poing » en termes de puissance de traitement avec le SoC Dimensity 8200 de MediaTek. J’ai joué à des jeux comme PUBG: New State et Call of Duty Mobile avec des paramètres maximaux et je n’ai rencontré aucune chute d’image ni aucun problème de chauffage. Au lancement d’un jeu, l’appareil déclenche automatiquement son mode Ultra Gaming, offrant à l’utilisateur diverses options de performances. De plus, ce mode comprend diverses fonctionnalités telles que l’enregistrement d’écran, un changeur de voix, le blocage des appels, etc. Cependant, ce n’est pas un smartphone de jeu, mais vous vous divertirez facilement pendant des heures.

Comme vous pouvez le voir dans les résultats ci-dessous, l’appareil a réussi à obtenir 1136 points (single core) et 3436 points (multi-score) dans Geekbench. Résultats typiques pour un chipset Dimensity 8200. Il avait également d’excellentes capacités de localisation GPS, sans aucun problème.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Caractéristiques de l’appareil photo

50MP OIS principal (Capteur Sony IMX766V)

8MP ultra-large

Super macro 2MP

Caméra selfie 50MP avec autofocus

Comme le suggère le titre de cette revue, cette section est celle où le Vivo V27 Pro brille. Il est livré avec quatre caméras, trois à l’arrière et une à l’avant. L’appareil photo principal contient un capteur Sony IMX766V de 50 MP, qui fournit des photos impressionnantes. Ils sont nets dans des conditions d’éclairage lumineux, le mode Auto faisant son travail assez efficacement.

Les photos de nuit sont également excellentes. L’unité Sony IMX766V a constamment cloué les détails, les couleurs et la plage dynamique dans chaque scénario. La stabilisation optique de l’image (OIS) intégrée à l’objectif a été très efficace pour minimiser l’impact des mains tremblantes sur l’image. Ensuite, il y a un capteur ultra-large 8MP et un capteur macro 2MP.

J’ai adoré le zoom 10x du capteur principal, mais – pour être honnête – seul le zoom 4x-5x vaut la peine d’être essayé. Après cela, l’image est granuleuse et n’est pas compatible avec les réseaux sociaux. Les portraits en lumière naturelle capturés par le Vivo V27 Pro sont vraiment époustouflants. La détection des contours est excellente. Lors de l’utilisation du mode HDR, j’ai observé des tons plus chauds dans les images, en particulier avec des teintes rouges dans le cadre.

Pour les amateurs de selfie, la caméra frontale est une merveille. Il active instantanément le mode Portrait lors du passage de l’appareil photo principal à l’appareil photo selfie, offrant des tons de peau améliorés et une apparence plus lisse. Toutes les caméras bénéficient des excellents outils d’imagerie de Vivo. Les découpes en mode portrait sont facilement comparables à celles des grandes marques, il existe une multitude d’options d’embellissement et des tonnes de filtres et d’effets que vous pouvez appliquer après avoir pris chaque photo.

Logiciel

Le Vivo V27 Pro exécute FunTouch OS 13, basé sur Android 13. Vivo est une filiale de BBK Electronics, et les téléphones BBK se sont développés pour adopter le look Android d’origine ces derniers temps. Nous avons passé beaucoup de temps avec ce système d’exploitation ces derniers temps, donc il n’y avait pas de surprises en réserve.

Il est livré avec de nombreuses fonctionnalités d’utilisation et une prise en charge des gestes, tout en s’appuyant sur un ensemble d’icônes rondes par défaut. Cependant, je dois admettre que je n’ai pas vraiment aimé le bloatware fourni avec le téléphone. Heureusement, il peut être désinstallé et la navigation reste propre et fluide, en particulier avec le taux de rafraîchissement élevé de l’affichage.

J’ai été assez satisfait de la gestion de la RAM intégrée du Vivo V27 Pro. Il contient 8 Go de RAM qui peuvent être augmentés jusqu’à 16 Go de RAM avec l’extension de RAM intégrée (stockage système). Cela indique que nous pouvons facilement suivre les applications les plus exigeantes telles que les navigateurs Web et les applications de médias sociaux telles qu’Instagram ou Facebook pendant longtemps.

Le système d’exploitation FunTouch offre des niveaux élevés de personnalisation, avec des options pour modifier les thèmes, la taille des icônes d’application, la taille du texte et les animations. Les widgets disponibles sont bien exécutés avec Android 13. J’ai vraiment apprécié l’espace de jeu – il est livré avec des fonctionnalités amusantes telles qu’un changeur de voix, un raccourci de capture d’écran et des modes de performance pour améliorer l’expérience de jeu globale.

Vie de la batterie

Je dois admettre qu’avoir un smartphone vraiment élégant (et mince) comme le Vivo V27 Pro, indique que nous devons réfléchir à sa durée de vie de la batterie. Il dispose d’une petite batterie – surtout par rapport à d’autres concurrents comme l’OPPO Reno8 T 5G ou l’IQOO Neo 7. Avec une capacité de 4600 mAh, il a réussi à répondre à mes attentes quotidiennes. Je l’ai utilisé tout au long de la journée pour des tâches telles que l’envoi de SMs et la diffusion de musique, il a duré jusqu’à l’heure du coucher avec un peu de jus.

Cependant, si vous le poussez davantage – pour les jeux ou d’autres choses exigeantes comme la prise de photos et les médias sociaux, l’appareil ne passera pas la journée. Heureusement, il est doté d’une capacité de charge rapide de 66 W qui charge l’appareil en 45 minutes de 0 à 100 % avec une connexion Internet active.

Conclusion

Je dois être honnête. Il y a si peu de choses à ne pas aimer sur ce téléphone. Il contient des caméras impressionnantes, d’excellentes performances et une qualité de construction décente. C’est un téléphone facile à travailler et à vivre, surtout pour son prix. Le V27 Pro est au prix de Rs. 37 999 pour le modèle 8 Go + 128 Go, Rs. 39 999 pour le modèle 8 Go + 256 Go et le modèle 12 Go + 256 Go coûte Rs. 42 999.

Je n’aimais pas trop le haut-parleur mono et le bloatware préinstallé. Bien que ce dernier puisse également être trouvé sur le cher Vivo X90 Pro. Compte tenu de son prix actuel, le Vivo V27 Pro reste une option convaincante pour ce segment de marché spécifique. J’aime vraiment ça.