L’A17 Bionic de l’iPhone 15 Pro est probablement la première puce 3 nm d’Apple ; voici ce que cela indique

On s’attend à ce qu’Apple passe à un processus de fabrication de 3 nanomètres pour sa puce A17 Bionic dans les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max phares de cette année. Cela conduira à une combinaison d’améliorations des performances et de l’efficacité, et le basculement est maintenant corroboré par un autre rapport…

Dans un aperçu d’un rapport payant aujourd’hui, Digitimes réitère que les modèles phares d’iPhone à venir plus tard cette année utiliseront des puces de 3 nm fabriquées par TSMC. Cette puce sera vraisemblablement appelée « A17 Bionic » par Apple.

Digitimes publiera le rapport complet sur cette transition demain, donc pour l’instant il n’y a pas beaucoup de détails disponibles. « L’iPhone de nouvelle génération d’Apple dont le lancement est prévu cet automne devrait comporter des puces de 3 nm fabriquées par TSMC, selon des sources de l’industrie », indique aujourd’hui l’aperçu du rapport complet.

Ce que cela indique pour les performances de l’iPhone 15 Pro

Le passage aux transistors 3 nm devrait être une aubaine majeure pour les performances d’Apple Silicon. Les trois puces Apple Silicon précédentes, les A14 Bionic, A15 Bionic et A16 Bionic, ont toutes été fabriquées à l’aide d’un processus de 5 nm.

La taille de fabrication « nanométrique » pour une puce représente la distance entre les transistors sur la puce. Plus la distance est petite, meilleures sont les performances et l’efficacité.

Comme toujours, Apple peut trouver son propre équilibre entre efficacité et amélioration des performances. L’entreprise pourrait s’appuyer davantage sur l’efficacité, se concentrant ainsi sur des choses telles que l’amélioration de la durée de vie de la batterie et optant pour des gains de performances plus faibles. Il pourrait également faire l’inverse et maintenir la durée de vie et l’efficacité de la batterie à peu près les mêmes, tout en augmentant considérablement les capacités de performance.

Cette année, Apple devrait continuer à bifurquer la gamme d’iPhone basée sur la technologie des processeurs. Nous nous attendons à ce que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus utilisent l’A16 Bionic de l’année dernière, tandis que l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro max (ou l’iPhone Ultra ?) utilisent l’A17 Bionic.

Au-delà de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max, le processeur A17 Bionic servira également de base aux puces M3 qu’Apple utilisera dans les Mac et les futurs modèles d’iPad.

