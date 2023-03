Microsoft Translator est mis à jour sur iOS avec un nouveau design

Microsoft a mis à jour son application Translator. La version 23.2.1 est désormais disponible en téléchargement sur l’App Store, offrant aux utilisateurs une interface utilisateur repensée et des améliorations de l’expérience utilisateur. Ainsi qu’une plus grande compatibilité linguistique et des améliorations dans le backend.

Microsoft Translator fait peau neuve sur iOS, inclura-t-il bientôt quelque chose lié à l’IA ?

La dernière mise à jour ne contient pas de nouvelles fonctionnalités et n’intègre pas la puissante IA de Bing. Pourtant, la nouvelle interface utilisateur est un changement bienvenu pour une application qui semblait considérablement datée. Surtout par rapport aux applications modernes et aux autres produits Microsoft sur iOS.

Pour le moment la nouvelle interface nous semble être un succès. Reste maintenant à voir si Microsoft renouvelle ou améliore son traducteur avec la technologie OpenAI ou s’il continue comme avant. Nous connaissons déjà de très bons traducteurs basés sur le Machine Learning et le géant de Redmond tarde trop à intégrer cette technologie.

Le potentiel du moteur de recherche serait non seulement intéressant pour son utilisation web, il serait également très intéressant de l’utiliser dans la suite Microsoft 365 et même d’obtenir de meilleures traductions de certaines fonctions de Windows 11. C’est pourquoi l’importance d’avoir de un traducteur jusqu’au dernier.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :