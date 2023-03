Windows 11 va enfin vous permettre de synchroniser votre iPhone

Microsoft a récemment annoncé son intention d’introduire la synchronisation de l’iPhone pour Windows 11. Cette nouvelle fonctionnalité, appelée Phone Link, sera disponible pour les Windows Insiders cette semaine. Phone Link est disponible pour les téléphones Android depuis 2015 et fait maintenant son chemin vers les utilisateurs d’iPhone.

Initialement, Phone Link synchronisera uniquement les appels, les messages et les contacts d’un iPhone vers un PC Windows 11. Les éléments synchronisés apparaîtront comme des notifications Windows régulières. Cependant, il existe certaines limitations à cette fonctionnalité. Les utilisateurs ne pourront pas répondre aux messages de groupe et l’envoi de médias dans les messages n’est pas non plus pris en charge. Malgré cela, Phone Link est toujours un pas en avant significatif pour les innombrables personnes qui utilisent à la fois des iPhones et des PC Windows.

Microsoft présente la synchronisation de l’iPhone pour Windows 11 : un pas vers la connectivité multi-appareils

Microsoft a déclaré que le déploiement de Phone Link pour iPhone ne serait initialement disponible que pour un petit pourcentage de Windows Insiders. La société prévoit d’étendre l’aperçu à davantage d’utilisateurs au fur et à mesure qu’ils recueillent les commentaires du premier groupe de testeurs. L’accès à cette fonctionnalité est basé sur le cloud, il n’y aura donc pas de version spécifique de l’application Phone Link permettant une utilisation immédiate de l’aperçu.

Si vous êtes l’un des rares utilisateurs acceptés, vous verrez une option pour lier votre iPhone dans l’application Phone Link. Après l’avoir sélectionné, vous serez guidé à travers les étapes pour coupler votre téléphone et votre PC via Bluetooth. Y compris la numérisation d’un code QR. Vous devrez également confirmer un code et accorder des autorisations sur les côtés Windows et iOS. Pour s’assurer que tout se synchronise.

L’application Unison d’Intel prend déjà en charge les appels, les messages, les notifications et les transferts de fichiers entre téléphones et ordinateurs, y compris les iPhones et les PC Intel. Plusieurs applications tierces, telles que AirDroid, offrent des fonctionnalités similaires depuis des années.

Cette annonce de Microsoft est un développement important pour les personnes qui utilisent à la fois Windows 11 et les iPhones. Alors que les applications tierces offrent déjà des fonctionnalités similaires, Phone Link de Microsoft offrira une expérience intégrée et transparente aux utilisateurs qui préfèrent utiliser les applications Microsoft natives. Les plans de Microsoft pour Phone Link suggèrent qu’ils prennent des mesures pour offrir plus de compatibilité et de connectivité entre appareils. Ce qui est susceptible d’être bien accueilli par de nombreux utilisateurs. La possibilité de synchroniser les appels, les messages et les contacts entre les appareils sera sans aucun doute une fonctionnalité utile. Surtout pour ceux qui utilisent régulièrement à la fois leur téléphone et leur PC. Il sera intéressant de voir comment Microsoft développera cette fonctionnalité. Et quelles fonctionnalités supplémentaires ils y ajoutent à l’avenir.