Ce "embrasser" l’appareil permet aux couples longue distance et aux parfaits inconnus de vivre l’intimité, en quelque sorte

WTF ? ! Les relations à distance échouent souvent en raison du manque d’intimité entre les couples. Mais un nouvel appareil en provenance de Chine tente de résoudre ce problème (quelque peu) en permettant aux gens de s’envoyer des baisers simulés – ou à de parfaits inconnus. Et oui, c’est très bizarre.

Conçu par un groupe d’étudiants de l’Institut professionnel de technologie mécatronique de Changzhou, dans la province du Jiangsu (est de la Chine), l’appareil se compose d’une paire de lèvres en silicone qui simulent la pression, le mouvement et la chaleur des lèvres d’un embrasseur. Cette information est envoyée à une autre machine à un endroit différent, reproduisant le baiser.

Le système fonctionne en associant l’appareil à une application téléphonique et en le branchant sur le port de charge d’un combiné. Une fois que l’application est associée à quelqu’un d’autre, les baisers peuvent être téléchargés et envoyés à l’amant lointain. Il peut même reproduire les sons, alors ne l’utilisez peut-être pas en mangeant un bol de soupe chaude.

Dispositif de baiser à distance pour les amoureux de longue distance, inventé et breveté par un étudiant universitaire chinois de la ville de Changzhou.

Le module en forme de bouche, a servi de zone incitant les amoureux à faire le baiser, puis il peut transférer le geste du baiser à la « bouche » de l’autre côté. pic.twitter.com/5i2ogMiUXe — La Chine en images (@tongbingxue) 22 février 2023

La machine à baisers n’est pas seulement conçue pour ceux qui entretiennent des relations à distance. Bien que l’application ne puisse jumeler qu’un seul expéditeur et un seul destinataire à la fois (pour promouvoir les relations monogames, selon le créateur) et nécessite le consentement des deux parties, elle dispose également d’une fonction « kiss square ». Cela permet à des personnes aléatoires avec l’un des appareils de télécharger et de recevoir des baisers d’autres personnes, aidant éventuellement les célibataires à trouver quelqu’un.

L’homme qui prétend avoir inventé la machine à baiser a déclaré qu’il avait pensé à l’idée après s’être engagé dans une relation à distance avec sa désormais ex-petite amie pendant sept ans. Il pense également que l’appareil pourrait aider les personnes atteintes de maladies infectieuses buccales.

Les rapports sur l’appareil ont suscité un accueil mitigé sur les réseaux sociaux. Certains disent que c’est effrayant et bizarre, tandis que d’autres demandent où ils peuvent en obtenir une – une paire de machines peut être achetée pour 550 yuans, soit environ 81 dollars, auprès du site de ventes en ligne chinois Taobao. Il y a aussi quelques plaintes concernant le fait qu’il n’a pas de langue. Et des questions sur les autres raisons pour lesquelles les gens pourraient l’utiliser.

Ce n’est pas le premier appareil qui simule des baisers entre utilisateurs. L’Imagineering Institute en Malaisie a lancé le Kissinger en 2016, un étui connecté au téléphone avec un tampon que l’utilisateur a embrassé pour reproduire l’expérience sur un autre Kissinger. La version chinoise est légèrement plus réaliste, cependant.



