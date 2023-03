Brevet Apple accordé pour le Face ID intégré attendu dans l’iPhone 16 Pro [U]

Mise à jour : Par coïncidence, Apple a obtenu un brevet pour cette technologie le même jour que le dernier rapport sur la chaîne d’approvisionnement – voir ci-dessous.

L’iPhone X a introduit l’encoche, l’iPhone 14 Pro l’île dynamique – et l’iPhone 16 Pro devrait offrir la prochaine étape logique : des composants Face ID intégrés sous l’écran lui-même.

Cependant, le dernier rapport indique qu’il ne faut pas s’attendre à ce qu’Apple suive l’approche de la caméra sous-écran de Samsung avant 2026…

Face ID intégré sous l’écran

Apple détient des brevets pour Face ID intégré depuis quelques années maintenant, et à un moment donné, il a été suggéré qu’Apple pourrait introduire la technologie dans l’iPhone 15 de cette année.

Cependant, l’analyste d’affichage Ross Young a rapidement rejeté cela, déclarant que ce serait plutôt venez sur l’iPhone 16 en 2024. Il a déclaré qu’il existait des échantillons au sein de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, mais il fallait s’y attendre à ce stade.

Des rapports ultérieurs de Ming-Chi Actu et d’autres ont déclaré que la fonctionnalité serait limitée aux modèles iPhone 16 Pro. Cela est cohérent avec la politique croissante d’Apple consistant à creuser l’écart entre les modèles de base et Pro, et en particulier avec la technologie d’affichage. Dans la gamme iPhone 14, par exemple, les modèles de base sont restés avec l’encoche tandis que les modèles Pro ont obtenu l’île dynamique.

Un autre rapport indique qu’il s’agit d’une fonctionnalité réservée aux professionnels

Un rapport de The Elec fait à nouveau écho au fait que Face ID intégré sera limité aux modèles Pro l’année prochaine et qu’il sera intégré aux modèles de base en 2025.

Pendant ce temps, Apple devrait appliquer la fonction « ID de visage sous le panneau », qui masque les identifiants de visage sous l’écran de la gamme d’iPhone 16 Pro de l’année prochaine. L’application d’un identifiant de visage sous le panneau nécessite d’assurer la transparence de l’affichage et la technologie de l’emballage lorsque la lumière externe pénètre dans l’écran et pénètre dans l’identifiant de visage […] Avec la tendance actuelle, Apple peut également appliquer le Underpanel Face ID à l’année prochaine, l’année prochaine, la sous-ligne de la série iPhone en 2025.

De toute évidence, Apple a repéré que le fabricant d’iPhone avait obtenu un brevet pour la technologie nécessaire le même jour que le rapport sur la chaîne d’approvisionnement.

Par coïncidence, Apple a obtenu un autre brevet de l’Office américain des brevets et des marques concernant cette fonctionnalité de nouvelle génération qui pourrait supprimer leur Dynamic Island sur un certain nombre de modèles d’iPhone. « Un procédé comprenant : la réception, à partir d’une caméra disposée sur un côté d’une surface arrière d’un écran qui émet de la lumière depuis une surface avant de l’écran, d’une image capturée, dans lequel l’image capturée correspond à la lumière qui a traversé l’écran et une optique de restauration configurée pour réduire la distorsion d’image causée par l’affichage ; et appliquer un filtre numérique à au moins une partie de l’image capturée pour réduire davantage la distorsion de l’image causée par l’affichage.

Apple ne se précipitera pas pour suivre Samsung

Au-delà de Face ID intégré plaçant une caméra infrarouge sous l’écran, la prochaine étape logique serait également d’intégrer la caméra frontale principale.

Nous avons vu des prototypes de cette technologie en 2019 et 2020, et nous avons noté qu’Apple ne ferait jamais la même chose tant qu’elle ne serait pas en mesure d’éliminer les problèmes de qualité.

En termes plus clairs, Oppo admet que l’appareil photo souffre de brume, d’une plage dynamique médiocre et d’une balance des blancs inexacte. Étant donné la haute qualité qu’Apple accorde à la qualité de l’appareil photo, c’est le genre de compromis que l’entreprise n’acceptera pas, même dans l’appareil photo selfie.

Cependant, Samsung n’a jamais laissé la qualité ou la durabilité l’empêcher de se précipiter sur le marché, et la société l’a introduit pour de vrai dans le Galaxy Z Fold 4 de l’année dernière. Comme l’a noté notre site sœur Netcost-security.fr dans son test, cela n’a pas aller bien.

La caméra sous-écran 4MP reste la plupart du temps inutile, dans mon livre. Il y a certainement une certaine utilité dans l’appareil photo, et cela constitue en fait un bon cas pour le mode Flex, agissant comme un trépied pour les appels vidéo. Mais la qualité en souffre considérablement, et c’est un appareil photo à éviter si vous pouvez l’aider.

Le rapport Elec indique qu’Apple devrait inclure une caméra frontale sous l’écran en 2026, date à laquelle la technologie sera en bien meilleure forme. Ne vous attendez donc pas à voir un iPhone ressembler à l’image du haut avant l’iPhone 18…



