Qu’arrive-t-il à Twitter ? De nombreux utilisateurs ne peuvent pas accéder à leur chronologie car Twitter est en panne

Nous sommes bien conscients que chaque site Web fonctionne sur un serveur. Les grands sites Web fonctionnent sur plusieurs serveurs afin de pouvoir gérer les charges de données qui y sont stockées. Cependant, quelque chose peut mal tourner en raison d’une panne du système, d’une panne de courant ou, dans le pire des cas, d’une panne de stockage.

Nous avons eu plusieurs incidents où de grands sites tombent en panne de temps en temps. Dans la plupart des cas, les grands sites Web comme Facebook et Instagram tombent en panne de temps en temps. Même WhatsApp tombe en panne comme une ou deux fois par an.

Habituellement, lorsque ces sites Web tombent en panne, les utilisateurs se précipitent sur Twitter pour vérifier les tendances. Juste pour être sûr qu’ils ne sont pas les seuls à le vivre.

Twitter est en panne aujourd’hui

Ce matin, plusieurs utilisateurs du monde entier ont signalé que Twitter était en panne. En tant que panne mondiale, chez Netcost-security.fr, nous avons également vécu la même chose.

La plate-forme de médias sociaux n’est pas entièrement au point que le site est inaccessible. Le site Web est accessible, mais certaines fonctionnalités interactives pour l’utilisateur ne fonctionnent pas pour le moment. Certains utilisateurs disent qu’ils ne peuvent pas actualiser la page pour voir de nouveaux tweets. La plupart des utilisateurs du monde entier ne peuvent pas non plus accéder à leur chronologie Twitter. Cette expérience n’est pas seulement sur le site Web, mais l’application Twitter elle-même connaît également le même ralentissement.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Il est possible pour les utilisateurs d’envoyer des tweets mais après avoir envoyé les tweets, aucun autre utilisateur ne peut voir votre tweet. Vous pensez que vos abonnés n’interagissent pas avec votre tweet, mais ce n’est pas le cas. C’est parce que les utilisateurs ne peuvent pas actualiser leur chronologie afin de voir de nouveaux tweets. Ainsi, votre tweet peut être envoyé avec succès, mais vous serez le seul à le voir.

La recherche sur Twitter n’est pas non plus possible pour le moment. Lorsque vous visitez le site Web Down Detector, vous trouverez plusieurs rapports sur la panne de Twitter.

Pourquoi Twitter est-il en panne ?

Dans l’état actuel des choses, tout le monde est du côté aveugle de ce qui a causé la panne de Twitter. Il pourrait sûrement s’agir d’une défaillance du système, mais pourrait davantage s’appuyer sur les récentes mises à pied chez Twitter. Twitter a récemment licencié 10% de ses effectifs restants. Cette mise à pied a touché des départements tels que la publicité et l’ingénierie des infrastructures. La récente mise à pied a ramené le nombre d’employés de Twitter de 7500 à moins de 2000 travailleurs.

Source / Via : MacRumors