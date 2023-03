La carte Apple vaut-elle le coup ? Voici ce que vous devez savoir

Apple Card est disponible depuis plusieurs années à ce stade, et il s’est avéré être une carte de crédit très populaire. Malgré sa popularité, cependant, il y a quelques points à garder à l’esprit avant de vous inscrire à Apple Card. Voici ce que vous devez savoir.

La carte Apple offre un ensemble de récompenses et d’avantages qui la rendent attrayante pour différentes raisons. La fonction de tête d’affiche est la possibilité de gagner une « remise en argent illimitée d’un jour » sur chaque achat. Cependant, le montant de cette remise en argent varie selon le lieu et la manière dont vous effectuez cet achat.

Vous pouvez également obtenir une remise en argent quotidienne de 3 % lorsque vous achetez avec Apple Pay dans une sélection de magasins et de détaillants spécifiques :

Un autre des avantages intéressants d’Apple Card est la fonctionnalité «Versements mensuels» qui vous permet de financer tout achat de produits Apple au fil du temps avec un intérêt de zéro pour cent.

Si vous êtes un utilisateur d’Apple Card, vous verrez une option de financement « Versements mensuels Apple Card ». Vous pouvez financer à peu près n’importe quel produit Apple en utilisant cette option, y compris toutes les principales catégories de produits Apple :

Si vous échangez un iPhone contre l’achat d’un nouvel iPhone, la valeur de cet échange sera instantanément déduite du prix d’achat du nouvel iPhone, ce qui réduira votre mensualité.

Vous gagnez également 3 % d’argent quotidien sur tous les achats mensuels de la carte Apple. Par exemple, si vous achetez un iPhone 14 pour 799 $, vous obtenez la totalité de l’argent quotidien de 3 %, soit environ 24 $, déposé immédiatement, même si vous n’avez pas encore payé l’appareil.

Aucun processus d’approbation n’est requis pour les versements mensuels de la carte Apple. Au lieu de cela, le solde de vos versements est pris en compte dans la limite de crédit globale de votre carte Apple. Par exemple, si vous avez une limite de crédit de 5 000 $ et que vous financez un iPhone 14 auprès d’Apple, le coût de cet iPhone 14 est soustrait de votre limite de crédit globale.

« Daily Cash » est ce qu’Apple appelle la remise en argent que vous gagnez avec les achats Apple Card. Vous gagnez l’argent quotidien juste après l’achat sur le solde de votre carte Apple. Ceci est différent de beaucoup d’autres cartes de remise en argent, qui ne remettent pas l’argent avant la fin de chaque cycle de relevé.

Par défaut, Daily Cash est déposé directement sur votre solde « Apple Cash ». Apple Cash est une carte distincte dans l’application Wallet qui est en fait le concurrent d’Apple par rapport à d’autres services de paiement tels que Venmo et l’application Cash.

L’argent de votre compte Apple Cash peut être utilisé pour des achats Apple Pay, envoyé à vos amis et à votre famille via Messages ou transféré sur votre compte bancaire lié. Vous pouvez également utiliser vos fonds Apple Cash pour rembourser le solde de votre Apple Card elle-même.

Une autre option disponible consiste à appliquer immédiatement les récompenses Daily Cash au solde de votre Apple Card. Cela fonctionne si vous n’avez pas de compte Apple Cash.

Apple Card offre également une poignée de fonctionnalités de sécurité et de confidentialité qui peuvent aider à protéger vos informations et vos finances pour empêcher les transactions non autorisées.

Maintenant que nous avons parcouru les avantages et les fonctionnalités d’Apple Card, nous pouvons déterminer si cela en vaut la peine ou non.

Pour une carte sans frais annuels, la carte Apple offre des avantages et des options de récompense attrayants, en particulier pour les personnes qui dépensent directement une somme d’argent décente avec Apple.

L’Apple Card en vaut la peine si les conditions suivantes s’appliquent à vous :

Cela ne veut pas dire que l’Apple Card est une carte de crédit indispensable. Il existe des options de remise en argent tout aussi compétitives comme Chase, Citi et Discover. Vous pouvez également consulter les options d’American Express, dont beaucoup offrent des récompenses plus attrayantes tant que vous savez comment échanger au mieux les points Membership Rewards.

J’ai eu la chance de discuter avec Emmanuel Crouvisier, développeur de la populaire application CardPointers, de l’Apple Card. CardPointers est une excellente application pour iPhone, iPad et Mac pour vous aider à maximiser les récompenses de carte de crédit.

Il y a tellement d’autres avantages à une bonne carte de récompenses, comme une carte Chase Freedom, Sapphire Preferred, Citi Premier ou Amex Gold. Avec ces cartes, vous pouvez gagner des points transférables que vous pouvez transférer aux compagnies aériennes et aux hôtels pour obtenir beaucoup plus de valeur des points que vous gagnez – et leurs multiplicateurs de points pour la plupart des catégories sont également beaucoup plus élevés que la carte Apple.

Avec la carte Apple, le maximum que vous pouvez obtenir est de 3 % sur votre achat, alors qu’avec les cartes que j’ai mentionnées, vous pouvez obtenir 5 fois plus de points dans certaines catégories comme les restaurants, les stations-service, etc., et ces points valent même plus car vous pouvez les échanger contre des choses comme des sièges en classe affaires vers l’Europe.

Si quelqu’un dépense 10 000 $ sur sa carte Apple en un an, il récupérera au maximum 300 $, alors que les mêmes dépenses de 10 000 $ sur une bonne carte de récompenses peuvent lui rapporter 50 000 points, et ces points peuvent valoir 4c ou plus avec un bon rachat , ce qui indique que la valeur réelle serait de 2 000 $. Littéralement 7 fois plus de valeur en utilisant une bonne carte de récompenses, et c’est ce que CardPointers aide les utilisateurs à faire – gagnez plus à chaque achat simplement en payant avec la bonne carte.

Même si vous souhaitez uniquement vous concentrer sur les remises en argent, d’autres cartes peuvent gagner le même remboursement que la carte Apple sur encore plus de catégories et de marchands. J’aimerais voir la carte Apple améliorer encore ses catégories de revenus, et de plus en plus de banques concluent des accords directement avec des marchands spécifiques comme forme de publicité, donc je pense que nous continuerons à en voir plus sur toutes les cartes en tant que nouvelle source de revenus pour eux.