Basculez les navigateurs de Chrome vers Edge pour recevoir un paiement de Microsoft

Depuis que Microsoft a rénové le navigateur Internet Explorer avec un nouveau nom, un nouveau look et un nouveau logo, le navigateur Edge est devenu l’un des plus populaires au monde. Tout indique que Microsoft pousse le navigateur Edge tout en haut. Le navigateur Edge a beaucoup à offrir, ce qui rend difficile le retour à votre ancien une fois que vous commencez à l’utiliser.

Microsoft a fait beaucoup avec son navigateur remanié, et ils veulent que vous en fassiez l’expérience. Récemment, Microsoft a lancé une nouvelle campagne publicitaire pour le navigateur Edge sur iOS. Cette publicité était destinée aux utilisateurs de l’application Outlook sur la plate-forme iOS. Cette fois-ci, Microsoft a lancé une nouvelle campagne publicitaire sur la plate-forme Windows pour promouvoir le navigateur Edge.

Microsoft teste une publicité pour le navigateur Edge en préparation

Des sources affirment que Microsoft teste actuellement une nouvelle publicité pour pousser vers les utilisateurs du navigateur Edge de Windows 10 et Windows 11. Voir des publicités d’Edge sur la plate-forme Windows est quelque chose que presque tous les utilisateurs de Windows ont déjà vu. Cependant, cette nouvelle publicité ciblera les utilisateurs qui essaient de passer à un autre navigateur. Microsoft proposera davantage de recommandations à ces utilisateurs afin de les convaincre de continuer à utiliser Edge.

Lorsqu’un utilisateur accède à la page de téléchargement du navigateur Chrome, il voit une nouvelle fenêtre contextuelle dans la barre d’outils du navigateur Edge. L’annonce indique que le navigateur Edge fonctionne sur la même technologie que Chrome avec la confiance supplémentaire de Microsoft. Une chose intéressante que vous remarquerez peut-être à propos de cette annonce est qu’elle prétend que l’offre de passer à Edge dure 14 jours.

« En continuant, vous définirez Microsoft Edge comme navigateur par défaut. Offre valable pour 1 personne/compte dans les 14 premiers jours suivant l’adhésion, selon la fenêtre contextuelle. Cela ressemble à une offre de Microsoft aux utilisateurs d’Edge, mais cliquer sur le lien ne semble pas vous proposer d’offre.

Il est assez difficile de comprendre pourquoi une grande entreprise comme Microsoft utilise un tel clickbait pour convaincre les utilisateurs de continuer à utiliser son propre navigateur. Il peut s’agir d’un bug ou le lien ne mène pas vraiment à la bonne page.

Microsoft propose des cartes-cadeaux aux utilisateurs Edge

Afin de convaincre les utilisateurs de continuer à utiliser le navigateur Edge, Microsoft propose aux utilisateurs de Windows 10 et Windows 11 des cartes-cadeaux gratuites. Si vous êtes sous Windows 10 ou 11 et que vous avez activé Edge Bar, vous devriez voir une nouvelle publicité qui apparaît généralement vous demandant d’utiliser Edge afin d’obtenir des cartes-cadeaux.

Pour ce faire, Microsoft lance un défi de sept jours où les utilisateurs peuvent obtenir des cartes-cadeaux lorsqu’ils naviguent sur le Web avec la barre Edge pendant 3 jours. La description de la publicité se lit comme suit : « Recherchez avec la barre Edge pendant trois jours pour gagner 3 100 points supplémentaires. Offre valable pour une personne/un compte dans les sept jours suivant la participation au défi ».

Il s’agit du même type d’annonce que Microsoft affiche sur l’application Outlook pour iOS. Microsoft essaie vraiment de capturer une part de marché des navigateurs, mais les choses pourraient même empirer lorsque les utilisateurs sont gênés par trop de publicités.