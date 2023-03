PC Game Pass arrive dans 40 autres pays d’Europe, d’Amérique latine et du Moyen-Orient

Quelque chose à espérer : la nature ouverte du jeu sur PC lui a toujours conféré une portée internationale plus large que le marché des consoles. Microsoft semble faire en sorte que PC Game Pass reflète ce fait avec son extension de fin février. Le développement arrive juste à temps pour les nouveaux arrivants sur le service comme Atomic Heart et Wo Long.

À compter de maintenant, Microsoft déploie la disponibilité du PC Game Pass dans 40 pays supplémentaires répartis en Europe, en Amérique latine et au Moyen-Orient, ce qui porte le nombre total de pays pris en charge à 86. Aucune des nouvelles régions n’apparaît sur la liste des pays où Microsoft vend officiellement des consoles Xbox ou prend en charge la console Game Pass, ce qui suggère qu’ils reçoivent les abonnements aux jeux de la société pour la première fois. Les utilisateurs de ces endroits peuvent acheter des jeux PC via la vitrine de Microsoft et d’autres comme Steam, mais n’ont pas eu d’accès officiel à PC Game Pass jusqu’à présent.

Les utilisateurs de Windows dans les nouveaux pays peuvent s’inscrire au programme PC Game Pass Preview et payer un prix de test spécial pour le premier mois. L’aperçu comprend tous les jeux disponibles sur PC Game Pass dans les principales régions comme l’Amérique du Nord et le Royaume-Uni, y compris les derniers ajouts et jeux d’EA Play.

Game Pass a récemment ajouté le cœur atomique de Mundfish lors de son lancement le 21 février. Merge & Blade, Soul Hackers 2, F1 22 et Wo Long: Fallen Dynasty seront ajoutés au catalogue en mars. Les jeux qui quittent Game Pass cette semaine incluent Alien: Isolation, Dragon Ball FighterZ, Madden NFL 21 et Octopath Traveler. Dans les mois à venir, les abonnés du monde entier, y compris les nouveaux pays, auront accès à Minecraft Legends et Redfall.

La seule fonctionnalité indisponible dans les nouvelles régions est le cloud gaming. Ainsi, les utilisateurs des pays suivants ne peuvent télécharger et installer des jeux que localement plutôt qu’en streaming :

Albanie

Algérie

Bahreïn

Bolivie

Bosnie Herzégovine

Bulgarie

Costa Rica

Croatie

Chypre

Equateur

Egypte

Le Salvador

Estonie

Géorgie

Guatemala

Honduras

Islande

Koweit

Lettonie

Libye

Liechtenstein

Lituanie

Luxembourg

Malte

Moldavie

Monténégro

Maroc

Nicaragua

Macédoine du Nord

Oman

Panama

Paraguay

Pérou

Qatar

Roumanie

Serbie

Slovénie

Tunisie

Ukraine

Uruguay

Redmond étend Game Pass bien qu’il ait récemment admis dans des analyses internes qu’il cannibalise les ventes traditionnelles d’achat pour jouer des jeux inclus. Le service d’abonnement, qui pourrait devenir un nouveau front incontournable dans la concurrence entre plateformes de jeux, est au centre des préoccupations des régulateurs face à l’offre de rachat d’Activision Blizzard par Microsoft. L’acquisition de 69,7 milliards de dollars placerait la franchise Call of Duty la plus vendue sur Game Pass, ce qui, selon certains, lui donnerait un avantage injuste sur des concurrents comme PlayStation Plus.

