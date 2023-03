Comment télécharger Messenger sur n’importe quel téléphone mobile Huawei

Le programme autonome Messenger de Huawei est comparable à Facebook. Pour votre téléphone mobile, Messenger est une application gratuite. Communiquer avec quelqu’un qui a un compte Facebook via le chat instantané est possible. Créez des groupes avec des pairs pour communiquer sur Messenger et partager des images, des vidéos et des messages vocaux. Il est également possible de faire des conversations vidéo individuelles ou de groupe avec des amis en utilisant Messenger. Seul Facebook peut être utilisé pour accéder à Messenger sur un téléphone mobile Huawei ou toute autre plateforme. Le programme est accessible aux utilisateurs de 13 ans et plus, tout comme Facebook. Les personnes de tous les groupes utilisent fréquemment le programme Messenger. Les jeunes trouvent Messenger plus attrayant lorsqu’ils peuvent utiliser des stickers amusants tout en parlant avec des amis.

Téléchargez Messenger sur un téléphone mobile Huawei en suivant ces étapes

Vous pouvez obtenir Messenger sur les téléphones mobiles Huawei plus facilement si vous suivez ces étapes. Pour ajouter un programme sur un téléphone Huawei, accédez au site Web AppGallery. Par conséquent, vous pouvez obtenir Messenger via AppGallery sur Huawei.

Étape 1 : Ouvrez AppGallery à partir de la page principale de votre téléphone Huawei. L’emblème de l’application ressemble à une valise rouge.

Étape 2 : Une boîte de recherche se trouve en haut d’AppGallery une fois qu’elle est ouverte. Entrez « Messenger » dans le champ de recherche pour faire apparaître l’application Messenger.

Étape 3 : Lorsque la lettre X s’affiche, recherchez le mot « Installer » à côté du nom de l’application sur le côté droit. Sélectionnez ensuite « Installer ».

Étape 4 : Quelques actions vont maintenant être effectuées par votre téléphone Huawei. Un test de sécurité est effectué après l’extraction du fichier d’installation. Si aucun danger n’a été détecté, un message l’indiquant apparaîtra sur votre téléphone.

Étape 5 : Deux choix s’offrent à vous lorsque l’avis apparaît en bas de l’écran.

1. Installer

2. Abandonner. Si vous êtes prêt à utiliser Messenger sur votre téléphone mobile Huawei, cliquez sur « Installer ».

Étape 6 : Une notification de téléchargement apparaîtra alors sur votre téléphone Huawei. Vous pouvez maintenant utiliser Messenger sur votre téléphone Huawei.

Conclusion

L’installation de Messenger sur les téléphones Huawei est facile si vous suivez ces étapes simples. Ensuite, connectez-vous à Messenger avec vos informations Facebook pour commencer à discuter en ligne avec vos contacts. De plus, assurez-vous de visiter AppGallery sur votre appareil Huawei pour rechercher les mises à jour de Messenger. C’est tout ce que vous devez faire. Contactez l’équipe d’assistance Huawei si vous avez encore des inquiétudes, ou laissez un commentaire dans la section des commentaires ci-dessous

FAQ

Comment utiliser mon téléphone Huawei pour interagir avec mes amis Facebook ?

Installez Messenger sur votre téléphone Huawei en accédant à la bibliothèque de programmes. Utilisez vos informations de connexion Facebook pour continuer. Désormais, vous pouvez utiliser l’application Messenger de Huawei pour communiquer avec vos amis Facebook.

Que voulez-vous dire par Messenger sur Huawei ?

Facebook Messenger est un outil de messagerie et de chat très apprécié qui est simple à configurer sur un smartphone Huawei. Messenger est disponible pour Huawei sur AppGallery.

Comment réparer le logiciel Messenger des téléphones mobiles Huawei

Accédez à AppGallery et voyez si Messenger a des mises à jour disponibles, puis actualisez le programme si c’est le cas. De plus, en cas de tels problèmes, vérifiez votre accès en ligne (votre Internet).

Vous pouvez exécuter Messenger sur n’importe quel téléphone mobile Huawei. L’utilisateur doit avoir un compte Facebook et être âgé de 13 ans ou plus.

À propos de Messenger

Messenger est une application de messagerie développée par Facebook qui permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des messages texte, des messages vocaux, des photos, des vidéos et d’autres contenus. Facebook Messenger a été lancé en 2011 et est depuis devenu l’une des applications de messagerie les plus populaires au monde, avec plus de 1,3 milliard d’utilisateurs actifs par mois en 2021.

Messenger est accessible via le site Web de Facebook ou l’application mobile Messenger pour les appareils iOS et Android. En plus des fonctionnalités de messagerie standard, Messenger propose une gamme d’outils et de fonctionnalités supplémentaires, tels que des discussions de groupe, des appels vocaux et vidéo, des jeux et une gamme d’stickers et de GIF pour améliorer les conversations. Messenger s’intègre également à d’autres services Facebook, tels que Facebook Marketplace et Facebook Pay, permettant aux utilisateurs d’acheter et de vendre des articles et d’effectuer des paiements directement dans l’application.