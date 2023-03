La deuxième version bêta d’iOS 16.4 ramène l’animation de rotation de page Apple Books

Il y a deux semaines, Apple a commencé les tests bêta pour iOS 16.4, qui sera la prochaine mise à jour majeure pour les iPhones. Et après un intervalle d’une semaine, le géant de la technologie a déployé la deuxième version bêta d’iOS 16.4. Dans la dernière version bêta, Apple a ajouté de nouveaux emojis et d’autres nouvelles fonctionnalités. Et le dernier iOS 16.4 beta 2 apporte également quelques nouveautés.

Si vous vous souvenez, Apple a introduit une nouvelle façon d’obtenir les mises à jour bêta d’iOS. Mais il semble être cassé pour certains utilisateurs. Et de nombreux utilisateurs sont confrontés à divers problèmes de visibilité des mises à jour. Certains utilisateurs voient la mise à jour bêta après avoir supprimé le profil bêta, tandis que certains utilisateurs avec des comptes Apple Dev ne voient pas du tout la mise à jour.

Parallèlement à iOS 16.4 Beta 2, Apple a également publié iPadOS 16.4 Beta 2, tvOS 16.4 Beta 2, watchOS 9.4 Beta 2 et macOS Ventura 13.3 Beta 2. La mise à jour iOS 16.4 Beta 2 est livrée avec le numéro de build 20E5223e. Et si vous êtes sur la première version bêta, la taille de la mise à jour ne sera pas beaucoup comparée au passage à la version bêta à partir de la version publique.

Pour l’instant, nous n’avons pas repéré de grands changements. Mais une fois que nous aurons trouvé tous les changements, nous les ajouterons ci-dessous. Et si vous avez déjà trouvé de nouveaux changements, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

L’animation de rotation de page vers Apple Books est de retour

Le code iOS 16.4 Beta 2 montre que le lancement d’Apple Music Classical est proche

La mise à jour est actuellement en cours de déploiement pour les développeurs, mais elle sera bientôt disponible pour les bêta-testeurs publics. Si vous êtes un utilisateur d’iPhone et que vous utilisez déjà la version bêta 1 d’iOS 16.4, vous verrez la deuxième version bêta d’iOS 16.4 sur votre page de logiciel. Si vous ne voyez pas la mise à jour, vous pouvez essayer de passer aux données mobiles ou essayer de supprimer le profil bêta si vous êtes un développeur. Vous pouvez également vous assurer que vous êtes connecté via votre compte de développeur.

Pour vérifier manuellement la mise à jour en accédant à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle. Avant la mise à jour, assurez-vous de sauvegarder vos données et de charger votre téléphone à au moins 50 %.

Vérifiez également :

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.