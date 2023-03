Apple ne se soucie pas des jeux, a déclaré un ancien éditeur de l’Apple Store

Pourquoi c’est important : Neil Long est maintenant journaliste et gère un site Web axé sur l’industrie des jeux mobiles. En tant qu’ancien éditeur de la section des jeux de l’App Store d’Apple, Long dit que Cupertino n’est pas très intéressé par les jeux malgré les énormes marges qu’il collecte auprès des développeurs.

Long a passé sept ans en tant qu’éditeur de jeux sur l’App Store, il devrait donc connaître les prérogatives commerciales d’Apple. Il a récemment déclaré à The Guardian que les jeux sont tout sauf une priorité pour Apple. En dépit d’être l’entreprise qui a déclenché la révolution mobile, Long a estimé qu’Apple se comportait comme un propriétaire parasite plutôt que comme un détenteur de plate-forme fiable.

Long a déclaré que la révolution mobile avait « si bien commencé » que l’iPhone et l’iPad sont arrivés sur le marché et ont transformé les jeux autant que le reste du monde de la technologie. Tout à coup, tout le monde avait « des machines de jeux puissantes dans leurs poches », se souvient Long, et certains développeurs « merveilleux » ont exploité le nouveau marché potentiel en lançant leur carrière dans le secteur des jeux.

Grâce à l’Apple Store, Zach Gage a lancé sa carrière avec SpellTower, Adam Saltsman a transformé la plate-forme en un tiret post-apocalyptique avec Canabalt, et Lucas Pope a créé le casse-tête Helsing’s Fire avant de présenter les papiers primés, s’il vous plaît aux masses. L’App Store a également été une aubaine pour certains blockbusters grand public. Angry Birds, Triple Town et New Star Soccer font partie des nombreux « bangers grand public » publiés sur la plate-forme d’Apple.

Alors que s’est-il passé après qu’Apple ait transformé le jeu mobile en une nouvelle machine à gagner de l’argent ? « Rien, » dit Long. La société a semblé créer un nouvel écosystème de jeu juste « par accident » et l’a présidé comme un « propriétaire méprisant » depuis. Apple prend ses frais de 30% sur presque tous les achats intégrés tout en faisant « presque rien » pour gagner tout cet argent.

Le phénomène du free-to-play a transformé le marché, offrant aux développeurs une nouvelle façon de gagner de l’argent auprès des joueurs « baleines » et de la publicité au lieu de demander de l’argent à tout le monde à l’avance. Pendant ce temps, Long a déclaré que le comportement d’Apple et les politiques de confidentialité actuelles – comme le pop-up « demander à l’application de ne pas suivre » – ont activement nui au secteur des jeux mobiles.

La petite équipe d’App Test d’Apple a été submergée dès le début. Le groupe en sous-effectif est censé vérifier si un jeu – ou une application, d’ailleurs – doit être approuvé pour la vente ou rejeté. Cependant, la triste réalité est qu’ils ne peuvent pas gérer le volume de contenu qui arrive de nos jours.

Long a déclaré qu’Apple était toujours un propriétaire méprisant de l’App Store malgré le fait que le marché était envahi par de fausses applications, des copieurs sans licence et des arnaques de marques protégées par le droit d’auteur (et bien connues) comme Pokemon, Minecraft et autres. Apple aurait pu investir une petite fraction de tous les milliards gagnés grâce aux jeux mobiles pour faire de l’App Store un excellent endroit pour trouver des jeux amusants et passionnants.

Cependant, tout n’est pas perdu. Les agences gouvernementales ont commencé à scruter les magasins d’applications mobiles, ce qui pourrait forcer Apple et Google à innover ou à perdre leur emprise monopolistique sur le secteur des applications.

