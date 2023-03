Les chatbots IA changent notre monde !

La technologie artificielle envahit le monde progressivement. Nous avons vu comment ChatGPT est passé de rien à amusant et plus encore. Après ChatGPT, de célèbres entreprises technologiques ont décidé de contester son triomphe. Microsoft s’équipe de Bing AI, Google de Bard et OpenAI de ChatGPT.

Tous ces grands acteurs ont l’intention de capter l’attention des consommateurs. La technologie AI Chatbot de ces géants de la technologie est désormais disponible pour un usage public après avoir été testée pendant des semaines ou des mois probablement. Il y a aussi des idées fausses sur ces programmes Large Language Model. Par exemple, ceux-ci sont formés et préchargés avec des tonnes de données disponibles sur Internet.

Comment fonctionnent Bing AI, Google Bard et ChatGPT ?

Les mythes et les idées fausses sont aussi vieux que la race humaine elle-même. Dans le monde d’aujourd’hui, ces choses n’ont pas leur place car nous avançons rapidement avec la technologie de l’IA à la main. Pour casser toutes les opinions non pertinentes, nous avons compilé certaines réponses qui définissent plus précisément l’intelligence artificielle.

GPT3 d’OpenAI partage que l’IA utilise l’IA utilise « une série de programmes de type autocomplétion pour apprendre la langue » et que ces programmes analysent « les propriétés statistiques de la langue » pour « faire des suppositions éclairées sur la base des mots que vous avez tapés précédemment ».

De la même manière, James Vincent, une personne humaine, dit :

« Ces outils d’IA sont de vastes systèmes de saisie semi-automatique, formés pour prédire quel mot suit le suivant dans une phrase donnée. En tant que tels, ils n’ont pas de base de données codée en dur de «faits» sur lesquels s’appuyer – juste la capacité d’écrire des déclarations à consonance plausible. Cela indique qu’ils ont tendance à présenter de fausses informations comme des vérités, car le fait qu’une phrase donnée semble plausible ne garantit pas sa factualité.

D’en haut, il est pertinent que ces outils d’IA soient des programmes de saisie semi-automatique qui apprennent et analysent le langage. Bref, il y a moins d’intervention humaine, et tout cela fait des suppositions en reliant les faits.

Comment les derniers chatbots IA réécrivent notre monde en ligne ?

Les chatbots IA font la une des journaux depuis le lancement de ChatGPT l’année dernière. Internet évolue chaque jour, grâce à Bard, Bing AI et ChatGPT. Notre interaction avec Internet évolue également. Confus? Lisez les titres suivants ; vous saurez comment l’IA prend le contrôle du monde.

Il y a beaucoup d’autres informations disponibles sur notre onglet actualités. Vous pouvez trouver tous les détails sur Bing AI, Bard et ChatGPT. Pour être concis, ces chatbots IA réécrivent Internet en proposant des solutions rapides et efficaces à nos problèmes quotidiens.