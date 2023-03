La consommation de l’édulcorant érythritol est liée à un risque plus élevé de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux

C’est ce qu’a révélé une nouvelle étude publiée dans Nature Medicine par une équipe de recherche américaine, dont les résultats soulignent la nécessité de poursuivre les recherches sur la sécurité de ce substitut de sucre.

La consommation d’érythritol, un édulcorant hypocalorique populaire, est associée à un risque plus élevé de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux. C’est ce que révèle une nouvelle étude de la clinique américaine Cleveland publiée dans la revue scientifique Nature Medicine, dont les résultats soulignent la nécessité de poursuivre les recherches sur la sécurité de ce substitut de sucre. Largement utilisé pour édulcorer les aliments et les boissons, l’érythritol est un alcool de sucre (polyalcool) comme le sorbitol et le xylitol qui ressemble et a le goût du sucre et est connu pour être sans danger, bien que l’on en sache peu sur les effets de sa consommation à long terme.

La nouvelle analyse, impliquant plus de 4 000 personnes aux États-Unis et en Europe, a révélé que les personnes ayant des niveaux élevés d’érythritol dans le sang « étaient plus à risque de subir un événement cardiaque indésirable grave tel qu’une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou la mort ». précisent les auteurs de la recherche, qui ont également examiné les effets de l’ajout d’érythritol directement à des échantillons de sang ou à des plaquettes isolées. Ces tests ont montré que l’érythritol rendait les plaquettes « plus faciles à activer » et capables de former des caillots. Des études précliniques, rapportent les chercheurs, ont confirmé que la consommation d’érythritol augmente la formation de caillots.

« Les édulcorants comme l’érythritol ont rapidement gagné en popularité ces dernières années, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires sur leurs effets à long terme », a déclaré le Dr Stanley Hazen, auteur principal de l’étude et président du Département des sciences cardiovasculaires et métaboliques du Lerner Research Institute, ainsi que co-responsable de la cardiologie préventive à la Cleveland Clinic – . Les maladies cardiovasculaires s’accumulent avec le temps et sont la principale cause de décès dans le monde. Nous devons nous assurer que les aliments que nous mangeons ne sont pas des contributeurs cachés. »

Qu’est-ce que l’érythritol, l’édulcorant zéro calorie

L’érythritol est un substitut courant du sucre de table (saccharose) utilisé comme édulcorant dans divers aliments et boissons à faible teneur en calories, en glucides et en sucre. Comme sa consommation induit une légère augmentation de la glycémie, les produits contenant de l’érythritol « sont souvent recommandés aux personnes souffrant d’obésité, de diabète ou de syndrome métabolique et qui recherchent des options pour aider à gérer leur apport en sucre ou en calories – soulignent les chercheurs -. Les personnes atteintes de ces maladies courent également un risque plus élevé d’événements cardiovasculaires indésirables tels que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. »

L’érythritol est naturellement présent dans les aliments d’origine végétale, tels que les fruits, et est produit industriellement par la fermentation du maïs. Après ingestion, explique la Cleveland Clinic, il est mal métabolisé par le corps et pénètre dans la circulation sanguine, pour être éliminé principalement par l’urine. Le corps humain crée naturellement de faibles quantités d’érythritol, de sorte que toute consommation supplémentaire peut s’additionner.

Les auteurs soulignent l’importance des études de suivi pour confirmer les résultats dans la population générale et combler les limites de leur analyse, notamment qu’il s’agit d’une étude observationnelle clinique démontrant l’association et non la causalité. « Notre étude indique que lorsque les participants ont consommé une boisson édulcorée artificiellement avec une quantité d’érythritol présente dans de nombreux aliments transformés, ils ont observé des niveaux nettement élevés dans leur sang pendant des jours – des niveaux bien supérieurs à ceux observés pour augmenter les risques de coagulation », a-t-il déclaré. a ajouté le Dr Hazen – . Il est important que davantage d’études de sécurité soient menées pour examiner les effets à long terme des édulcorants artificiels en général, et de l’érythritol en particulier, sur les risques de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral, en particulier chez les personnes les plus à risque de maladie cardiovasculaire.

