Apple renforce son partenaire satellite Globalstar avec un prêt de 252 millions de dollars pendant la phase SOS d’urgence gratuite

Apple a déjà investi au début d’un demi-milliard de dollars dans son partenaire de communications par satellite Globalstar, et maintenant le fabricant d’iPhone augmente son paiement. Cette fois, cependant, il y a plus de conditions, car l’investissement de 252 millions de dollars se présente sous la forme d’un prêt.

Peu de temps après le lancement de l’iPhone 14 en septembre 2022, Apple a commencé à fournir à ses clients deux ans de service satellite d’urgence gratuit. Le SOS d’urgence permet aux utilisateurs d’iPhone 14 d’envoyer des données de localisation et de texte dans des zones non couvertes par une connexion mobile à l’aide de satellites en orbite terrestre basse.

Nous n’en sommes qu’à quelques mois de la phase initiale, nous n’attendons donc pas de détails sur les prix de si tôt. Cependant, alors qu’Apple augmente ses revenus de matériel avec des dollars de services, la société devrait commencer à facturer des frais de service pour Emergency SOS à la fin de l’année prochaine.

Pour les clients qui espèrent que le coût de l’iPhone continuera à subventionner l’accès au SOS d’urgence, cela est de plus en plus improbable car Apple dépense plus pour le service. Cependant, l’investissement continu d’Apple dans Globalstar, qui exploite le réseau de satellites utilisé par les iPhones, maintiendra la société de satellites à flot tout en améliorant son réseau LEO.

Comme l’a noté Caleb Henri, le dernier dépôt de divulgation du formulaire 8-K de Globarstar révèle le prépaiement de 252 millions de dollars d’Apple pour le futur service par satellite pour les iPhones. Apple avait précédemment annoncé un investissement unique de 450 millions de dollars dans Globalstar.

Globalstar dit qu’il « prévoit d’utiliser le produit du prépaiement pour payer les montants actuellement dus et payables, et les montants futurs dus, en vertu de son accord d’achat de satellites précédemment divulgué avec Macdonald, Dettwiler and Associates Corporation, ainsi que les coûts de lancement, d’assurance et accessoires encourus dans le cadre de la construction et du lancement de ces satellites.

Avant le prépaiement d’Apple, Globalstar prévoyait d’obtenir un financement tiers pour ces coûts. Désormais, la société d’exploitation de satellites affirme qu’elle aura accès aux 252 millions de dollars grâce à un financement « sur une base trimestrielle, sous réserve de certaines conditions de l’accord ».

L’accord avec Apple oblige Globalstar à effectuer des paiements sur « une période de 16 trimestres commençant au plus tard au troisième trimestre 2025 ». Les clients de l’iPhone 14 ont eu accès pour la première fois à la fonction SOS d’urgence d’Apple en novembre 2022. Selon l’arrangement actuel, les premiers utilisateurs du service d’Apple perdront l’accès gratuit en novembre 2024 lorsqu’une version gratuite sera introduite.





Avez-vous déjà essayé Emergency SOS sur un iPhone ? Si oui, comment s’est passée votre expérience ? Combien paieriez-vous par mois pour accéder aux fonctions de communication par satellite ?

Le SOS d’urgence est disponible dans ces pays sur l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Le service fonctionne actuellement aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Irlande. D’autres pays devraient être desservis tout au long de cette année.



