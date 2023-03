Comment faire une capture d’écran sur Samsung Galaxy S23 et S23 Ultra

Plus tôt ce mois-ci, Samsung a annoncé le smartphone Android le plus puissant. Oui, je parle de la nouvelle série Galaxy S23. Si vous possédez un nouveau smartphone de la série Galaxy S23 et que vous souhaitez prendre une capture d’écran, voici un guide définitif sur la façon de prendre une capture d’écran sur Samsung Galaxy S23.

Bien que le Galaxy S23 soit une mise à niveau incrémentielle, les téléphones regorgent de fonctionnalités utiles. Samsung lance la série S23 avec une mise à niveau One UI 5.1 basée sur Android 13. Le nouveau logiciel apporte un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour l’application appareil photo, le multitâche en mode DeX, l’application Galerie et des améliorations à l’échelle du système. Grâce à l’accès à la galerie de fonctionnalités sur le Galaxy S23, il existe plusieurs façons de prendre des captures d’écran sur le smartphone.

Si vous êtes récemment passé au Galaxy S23, S23 + ou S23 Ultra et que vous souhaitez connaître le moyen le plus simple de capturer une capture d’écran sur le smartphone Galaxy, vous êtes au bon endroit. Aujourd’hui, je vais vous expliquer les meilleures façons de prendre une capture d’écran sur le nouveau smartphone phare de Samsung.

Il existe quatre façons différentes de capturer des captures d’écran sur votre smartphone Galaxy S23. En dehors de cela, si vous naviguez sur votre smartphone et que vous souhaitez faire une capture d’écran d’une page entière, supposons une capture d’écran de cet article, vous pouvez également la prendre sans installer aucune application tierce. Voyons maintenant les différentes façons de faire une capture d’écran sur Samsung Galaxy S23.

Comment faire une capture d’écran sur Samsung Galaxy S23 avec des boutons physiques

La manière traditionnelle de capturer une capture d’écran sur n’importe quel smartphone consiste à utiliser les boutons physiques et la même chose peut être faite sur le Galaxy S23. Oui, vous pouvez facilement faire une capture d’écran rapide, jetons un coup d’œil aux boutons configurés sur le Galaxy S23 pour enregistrer une capture d’écran.

Ouvrez l’application, l’image, la page Web ou une partie du film que vous souhaitez enregistrer en tant que capture d’écran. Maintenant, appuyez simultanément sur le bouton de réduction du volume et d’alimentation, puis laissez-le. Une fois la capture d’écran prise, la fenêtre d’aperçu apparaîtra dans le coin inférieur gauche, vous pouvez appuyer dessus si vous souhaitez modifier ou partager les captures d’écran avec vos amis directement en appuyant sur le bouton de partage. C’est ça.

Comment faire une capture d’écran sur Samsung Galaxy S23 avec des gestes tactiles

Une interface utilisateur est livrée avec un tas de gestes, que vous pouvez utiliser pour prendre une capture d’écran. Cependant, les gestes ne sont pas activés par défaut, par conséquent, une configuration est requise pour la première fois. Une fois activé, vous êtes prêt à partir, voici comment vous pouvez activer les gestes et capturer une capture d’écran sur votre smartphone de la série Galaxy S23.

Allez dans les paramètres. Recherchez les fonctionnalités avancées, puis sélectionnez Mouvement et gestes. Activez la bascule pour que Palm Swipe capture. Ouvrez maintenant la page que vous souhaitez capturer. Faites maintenant glisser la paume de votre main de gauche à droite sur le devant de votre téléphone, une fois cela fait, la capture d’écran sera enregistrée sur votre téléphone. C’est ça.

Comment faire une capture d’écran sur Samsung Galaxy S23 avec Edge Panel

L’une des meilleures fonctionnalités des téléphones Samsung Galaxy est le panneau Edge, la fonctionnalité vous permet d’ouvrir rapidement des applications et d’effectuer diverses actions d’accessibilité en un seul clic. Vous pouvez également l’utiliser pour prendre des captures d’écran sur votre smartphone de la série Galaxy S23. Voici comment activer Edge Panel sur votre téléphone.

Ouvrez les paramètres sur votre téléphone. Sélectionnez Affichage, puis activez la bascule pour les panneaux de bord. Appuyez sur Edge Panels, puis sélectionnez des tâches ou des tâches avec des applications. Rendez-vous sur la page que vous souhaitez capturer. Appuyez sur la barre Edge disponible sur le côté droit de l’écran, vous pouvez la faire glisser pour la développer. Sélectionnez maintenant l’option Prendre des captures d’écran pour prendre une capture d’écran.

C’est ça.

Comment faire une longue capture d’écran sur Samsung Galaxy S23

La longue capture d’écran est une autre fonctionnalité disponible sur presque tous les smartphones en 2023 et il peut en être de même pour le Galaxy S23. Si vous souhaitez capturer cette capture d’écran complète de la page ou une capture d’écran de votre flux Instagram ou de toute autre page, vous pouvez prendre une longue capture d’écran sur votre Galaxy S23. Voici comment vous pouvez le faire sur votre téléphone.

Ouvrez la page que vous souhaitez capturer. Prenez maintenant une capture d’écran en utilisant l’une des trois méthodes mentionnées ci-dessus. Lorsque la vignette de la capture d’écran apparaît, appuyez sur l’icône à double flèche. Vous devez appuyer dessus jusqu’à ce qu’il capture toutes les pages que vous souhaitez capturer. C’est ça.

Ce sont donc les moyens les plus simples de prendre une capture d’écran sur les smartphones de la série Samsung Galaxy S23. Si vous souhaitez savoir comment désactiver la barre d’outils de capture d’écran, modifier le format d’image des captures d’écran, etc., consultez notre guide définitif sur la façon de prendre une capture d’écran sur les téléphones Samsung Galaxy.

Si vous avez encore des questions sur la prise de capture d’écran sur le Galaxy S23, dites-le nous dans la section des commentaires. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

