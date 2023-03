Google met à jour Chrome pour correspondre à la durée de vie de la batterie de Safari sur le MacBook Pro M2

Après avoir largement déployé un mode d’économie d’énergie, Google a apporté quatre optimisations à Chrome pour Mac qui permettent au navigateur de correspondre à la durée de vie de la batterie que vous obtenez lorsque vous utilisez Safari.

Google a effectué des tests sur un MacBook Pro (13″, M2, 2022 avec 8 Go de RAM exécutant macOS Ventura 13.2.1) avec Chrome 110.0.5481.100 en février 2023. Il a montré que vous pouvez « naviguer pendant 17 heures ou regarder YouTube pendant 18 heures. »

À titre de comparaison, Apple propose jusqu’à 17 heures de navigation Web sans fil et jusqu’à 20 heures de lecture de films sur l’application Apple TV.

Tests effectués par Apple en mai 2022 sur des prototypes de MacBook Pro 13 pouces avec Apple M2, processeur 8 cœurs, GPU 10 cœurs, 8 Go de RAM et 256 Go de SSD. Le test Web sans fil mesure l’autonomie de la batterie en parcourant sans fil 25 sites Web populaires avec une luminosité d’affichage réglée sur 8 clics à partir du bas. Le test de lecture de films de l’application Apple TV mesure l’autonomie de la batterie en lisant du contenu HD 1080p avec une luminosité d’affichage réglée sur 8 clics à partir du bas. L’autonomie de la batterie varie selon l’utilisation et la configuration.