Voici comment utiliser l’appareil photo complet 48MP iPhone 14 Pro

L’une des plus grandes mises à niveau du système de caméra de l’iPhone 14 Pro est l’augmentation de l’objectif principal à 48MP avec ce qu’Apple appelle un « capteur quad-pixel avancé ». Cependant, l’appareil photo prend par défaut des images 12MP. Lisez la suite pour savoir comment utiliser l’appareil photo 48MP iPhone 14 Pro.

Prendre des photos avec l’appareil photo principal à résolution complète de 48 MP sur l’iPhone 14 Pro n’est pas quelque chose que vous voudrez faire tout le temps avec une seule image allant de 75 à 100 Mo +.

Mais lorsque vous souhaitez capturer le plus de détails possible – permettant des recadrages et des modifications impressionnants – il est essentiel d’utiliser toute la puissance de l’appareil photo principal de l’iPhone 14 Pro.

Offrant 8064 x 6048 pixels, c’est 4 fois la résolution des prises de vue 12MP. Et Apple dit « avec un nouveau modèle d’apprentissage automatique conçu spécifiquement pour le capteur quad-pixel, l’iPhone filme désormais ProRAW à 48MP avec un niveau de détail sans précédent, permettant de nouveaux flux de travail créatifs pour les utilisateurs professionnels ».

Comment utiliser l’appareil photo 48MP de l’iPhone 14 Pro

Remarque : les tailles d’image 48MP vont de 75 à 100 Mo+ chacune

S’il n’est pas déjà activé, activez Apple ProRAW Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone 14 Pro ou Pro Max Balayez vers le bas et appuyez sur Appareil photo Maintenant, choisissez Formats en haut Appuyez sur la bascule à côté d’Apple ProRAW – la résolution par défaut pour Apple ProRAW devrait être de 48MP Maintenant, ouvrez l’application Appareil photo, assurez-vous que RAW s’affiche dans le coin supérieur droit ou inférieur droit et n’est pas barré – tirez ! N’oubliez pas d’utiliser la distance focale 1x, en changeant cela vous passerez à des prises de vue 12MP même si elles seront toujours RAW Vous pouvez également utiliser des applications tierces comme Halide ou Camera+ pour prendre des images complètes de 48MP

Vous pouvez également choisir de conserver le paramètre ProRAW activé dans l’application appareil photo au lieu de le réinitialiser sur disponible mais désactivé lorsque vous ouvrez l’appareil photo par défaut – Paramètres> Appareil photo> Préserver les paramètres> Apple ProRAW.

Voici à quoi cela ressemble sur iPhone 14 Pro :

Avec Apple ProRAW activé, vous devriez voir 48MP comme résolution par défaut pour iPhone 14 Pro et Pro Max (ceci est facultatif – appuyez pour revenir à 12MP pour ProRAW).

Cependant, ce n’est que lors de la prise de vue avec la mise au point 1x, si vous passez à 0,5x, 2x ou 3x, vous passerez automatiquement aux images 12MP mais ce sera toujours au format RAW.

Désormais, lorsque vous prenez une photo avec l’application Appareil photo par défaut, assurez-vous que RAW n’est pas barré :

Si vous appuyez sur le bouton d’information « i » après avoir pris une photo, vous pouvez confirmer que vous photographiez avec la résolution complète de 48MP 8064 x 6048. Cette image par exemple fait 83,9 Mo.

Que pensez-vous de la possibilité de prendre des images ProRAW 48MP avec l’iPhone 14 Pro et Pro Max ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

