Wist : Immersive Memories vous permet de revoir vos souvenirs

Certaines personnes pensent que nous sommes ce dont nous nous souvenons. Je veux dire, nous recevons des tonnes d’informations chaque jour. Mais nous n’en « sauvons » qu’une petite partie; seulement ceux qui ont un impact sur nous ; ceux qui nous font sourire, pleurer, avoir peur, etc. Et s’il y avait un moyen de sauver tous ces moments ? Et si je vous disais qu’il existe une telle application ? L’application Wist : Immersive Memories nous permet de stocker d’anciens « souvenirs ». Bien sûr, vous pouvez les regarder quand vous le souhaitez. Tout ce dont vous avez besoin est un smartphone avec support AR ou un casque VR.

L’application provient de Wist Labs, qui a lancé cette nouvelle application il y a une semaine. Le co-fondateur de la société, Andrew McHugh, a également publié une vidéo d’un souvenir qu’il a capturé avec Wist : Immersive Memories.

Il est difficile de regarder le clip et de ne pas être excité. Le clip montre McHugh en train de parler à sa femme et à son bébé. Le clip a été visionné plus de 900 000 fois sur Twitter.

Aimeriez-vous « re-regarder » vos souvenirs ?

Avec le Wist : Immersive Memories, vous pouvez enregistrer des vidéos de moments quotidiens. L’application utilise certains des capteurs d’un nouveau modèle de smartphone pour capturer des informations 3D à partir des images. Cela vous permet de transformer n’importe quelle vidéo en une vidéo VR.

L’application fonctionne assez bien sur iOS. Wist : Immersive Memories utilise le scanner LIDAR de l’iPhone. Il calcule les informations de profondeur d’une scène, de l’image et du son.

Vous pouvez ensuite visualiser vos souvenirs à l’aide d’un casque VR ou d’un AR mobile.

D’une certaine manière, c’est comme tourner une vidéo. Mais le regarder plus tard ne vous offrira pas une expérience immersive, n’est-ce pas ? Ainsi, l’application utilise les capacités des nouveaux téléphones pour emporter des vidéos 3D avec vous. Plus tard, vous pouvez utiliser un VR, tel que Meta Quest 2, pour le regarder à nouveau. C’est un appareil idéal car il prend en charge la RA en mode pass-through.

Vous pouvez même visiter l’endroit où cela s’est produit et le rejouer sous forme d’hologramme AR.

« Parfois, nous essayons de capturer ces souvenirs avec des photos ou des vidéos. Ceux-ci agissent comme des ancres de mémoire, nous permettant de revenir à ces moments et aux moments autour de l’ancre », écrit le co-fondateur de Wist Labs, Andrew McHugh, dans un article de blog Medium.

« Les photos et les vidéos sont agréables à regarder, mais elles ne vous donnent pas la même expérience que d’y être à nouveau. »

Dystopique

Comme vous pouvez l’imaginer, de nombreux films présentent des technologies similaires. Par exemple, quelque chose d’identique peut être trouvé dans un épisode de la série télévisée dystopique Netflix Black Mirror.

L’épisode, intitulé « L’histoire entière de vous », parle d’un avenir où nous avons accès à un implant de mémoire qui enregistre tout ce que nous faisons, voyons et entendons. Cela nous permet de revivre nos souvenirs quand nous le voulons.

Un autre exemple est le film de science-fiction Minority Report. Dans celui-ci, Tom Cruise peut rejouer les souvenirs de sa femme et de son enfant décédés.

Mais, dit McHugh Wist : Immersive Memories ressemble plus à la scène de Harry Potter. Dans celui-ci, Harry utilise un objet magique pour revivre ses souvenirs.

« Nous sommes à un moment magnifique de notre chronologie où la technologie de capture 3D est intégrée aux téléphones grand public via de nouveaux capteurs et logiciels. La technologie est précoce, mais disponible », écrit McHugh.

« La bonne combinaison de cette nouvelle technologie peut nous permettre de capturer des souvenirs immersifs : des moments spatiaux dans le temps dans lesquels vous pouvez revenir en arrière. Et, la bonne conception et l’ingénierie peuvent rendre cela aussi simple que de capturer une vidéo. Nous pouvons rendre une pensine réelle.

L’application est disponible pour iOS et Meta Quest 2, mais bientôt un autre appareil pourra afficher vos souvenirs, Meta Quest Pro.