Le lancement des lunettes Apple est encore dans des années, et Xiaomi nous montre pourquoi

Après des années de spéculation, le casque Reality Pro d’Apple devrait faire ses débuts à la WWDC en juin. Mais le lancement des lunettes Apple est probablement encore dans des années, et les lunettes intelligentes AR sans fil Xiaomi viennent de nous donner une très bonne compréhension de la raison de cela.

Bien que le rôle attendu des lunettes Apple soit techniquement réalisable aujourd’hui, nous sommes loin du type de design (form factor) que nous attendons d’un produit Apple…

Reality Pro contre lunettes Apple

On dit depuis longtemps qu’Apple travaille sur deux types différents de dispositifs portables AR/VR : un casque de réalité mixte qui peut être de marque Reality Pro, et un appareil AR beaucoup moins gênant généralement appelé Apple Glasses.

Le casque Reality Pro de première génération devrait être présenté en avant-première à la WWDC et lancé plus tard dans l’année. On s’attend à ce qu’il s’agisse d’un appareil très coûteux (2 à 3 000 $) destiné principalement aux développeurs et autres utilisateurs professionnels. Cela devrait être suivi plus tard par un modèle plus abordable destiné aux consommateurs.

Les lunettes Apple sont un concept très différent. Ce que nous attendons ici, c’est un portable qui ressemble un peu à des lunettes de prescription conventionnelles, et qui peut superposer du contenu de réalité augmentée comme les directions et les notifications Apple Maps.

Un lancement de lunettes Apple est dans des années

Un rapport publié en janvier suggérait que le projet Apple Glasses avait été « reporté » car la société se concentrait plutôt sur le casque de deuxième génération. J’ai alors dit que cela me paraissait absurde, car c’était un produit très différent, et qu’il y aurait toujours des années à venir.

Les lunettes Apple sont actuellement un projet Moonshot. Leur faire faire tout ce qu’on attend d’eux, dans un appareil qui a une autonomie d’une journée, qui a un design (form factor) similaire aux lunettes de vue et qui est suffisamment abordable pour être un produit de consommation (même un Apple), c’est un projet extrêmement ambitieux. Un qui allait toujours prendre de nombreuses années : Il n’était pas susceptible de succéder rapidement au casque Apple, gen 1 ou gen 2.

Les lunettes intelligentes AR sans fil Xiaomi nous montrent pourquoi

Apple n’est bien sûr pas la seule entreprise à travailler sur un projet de lunettes AR. Ben Sin, du développeur XDA, s’est rapidement familiarisé avec un prototype d’un concurrent : les lunettes intelligentes AR sans fil Xiaomi.

Le nom officiel du produit est Xiaomi Wireless AR Smart Glass Explorer Edition, et il ressemble à une paire de lunettes de soleil Terminator surdimensionnée avec une finition argentée au lieu d’être entièrement noire. Les lunettes comportent une paire d’écrans Micro-OLED – un pour chaque œil – qui diffusent des visuels Full HD à 1 200 nits de luminosité. Il y a trois caméras orientées vers l’avant sur le devant des lunettes qui sont utilisées pour cartographier l’environnement immédiatement devant le porteur.

Sin a été impressionné par eux, mais il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Apple n’est pas prêt à lancer quelque chose comme ça. Tout d’abord, il y a le petit problème de l’autonomie de la batterie de 30 minutes ! Mais deuxièmement… Je veux dire, regardez-les ! Ils sont soignés et légers selon la norme des casques VR, mais ils ne ressemblent pas du tout à des lunettes ordinaires, et en ce qui concerne l’esthétique…

On dirait qu’ils ont été conçus par l’équipe de Fiat Multipla, après leur avoir confié le brief « Apportez la même esthétique aux lunettes intelligentes, mais comme 400 % plus fugiers ».

Les lunettes de Xiaomi peuvent devenir opaques pour regarder des films ; personnellement, je voudrais qu’ils deviennent opaques si je les portais et que je m’approchais d’une surface réfléchissante. Les voici dans toute leur splendeur :

Bénéficiant d’un affichage proche de l’œil au niveau de la rétine pour les lunettes AR, Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition offre une expérience visuelle vraiment immersive. De plus, notre Xiaomi AR Gesture Control auto-développé permet un contrôle sans effort entre l’espace virtuel et réel. pic.twitter.com/EipqBWxkpW — Lei Jun (@leijun) 27 février 2023

Donc, comme nous l’avons déjà dit, ne vous attendez pas à ce que les Apple Glasses soient bientôt.

Photos: Xiaomi | Fiat Multipla Mick/Lumis (CC2.0) Recadré et niveaux ajustés



