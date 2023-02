Nouvelles coupes pour Twitter : Elon Musk licencie également Esther Crawford, l’employée qui dormait au bureau

Les licenciements chez Twitter se poursuivent, parmi les nouvelles suppressions d’emplois, il semble également y avoir Esther Crawford, PDG de Twitter Blue et Twitter Payments, qui dormait par terre.

Il ne suffit pas de dormir par terre, de travailler en mode « hardcore », d’être à la tête de Twitter Blue, ou encore d’épouser les ambitions démesurées de son patron dans un esprit calviniste. Les licenciements d’Elon Musk sont impitoyables. La dernière tournure de tête a été communiquée au cours du week-end, environ 10% de la main-d’œuvre a perdu son emploi. Selon le Wall Street Journal, 200 employés, dont des chefs de produit, des scientifiques des données et des ingénieurs, ont travaillé sur l’apprentissage automatique. La chérie du PDG semble également être sur la liste noire : Esther Crawford.

Ce n’est que la dernière mesure de réduction des coûts pour l’entreprise, qui coupe même les jambes de ceux qui ne se doutent de rien, comme Crawford, le directeur général des paiements de Twitter qui a supervisé la vérification des abonnements aux chèques bleus. Et ainsi, sa devient une autre parabole du capitalisme féroce qui, au nom du profit, ne regarde personne en face.

Elon Musk continue de licencier les employés de Twitter

C’est maintenant le quatrième créneau de licenciement depuis qu’Elon Musk a pris ses fonctions de PDG en octobre. Quelques mois plus tard, 70 % des employés de Twitter ont perdu leur emploi. Zoë Schiffer de Platformer a écrit sur Twitter : « Wow, les licenciements d’hier soir ont inclus une tonne de surprises. Les fidèles de Hardcore Musk (plus à ce sujet bientôt…) et le fondateur de la plateforme de newsletter Revue que Twitter a acquise en 2021. » Certains employés ont découvert qu’ils avaient été licenciés par e-mail, tandis que d’autres l’ont découvert après avoir découvert que le système interne était bloqué. Un peu comme début novembre quand Elon Musk a sorti la première rafale, laissant 75% du personnel de Twitter à la maison. Les rescapés, en revanche, se sont retrouvés face à un ultimatum imposé par Musk : soit rester prêts à travailler en mode hardcore, soit quitter l’entreprise avec un règlement équivalant à trois mois de salaire. démissions en masse. Compte tenu de l’évolution de la situation, beaucoup n’ont anticipé qu’une mise à pied inévitable.

Parmi les fidèles de Hardcore Musk, il semble également y avoir Esther Crawford. Ce qui l’a rendue célèbre, c’est une photo volée, elle dans un sac de couchage endormie sur le sol de son bureau. Crawford l’avait posté sur Twitter, non pas en signe de protestation, mais de fierté, et en fait la réponse aux critiques écrites sous le tweet avait été : « Nous sommes au milieu d’une prise de contrôle publique folle depuis des mois, mais aller de l’avant et je suis tellement fier de notre force et de notre résilience ». Et puis il a ajouté : « Puisque certaines personnes perdent la tête, je vais expliquer : faire des choses difficiles demande des sacrifices (temps, énergie, etc.). J’ai des coéquipiers du monde entier qui s’efforcent de donner vie à quelque chose de nouveau, il est donc important pour moi de me présenter avec eux et de garder l’équipe. »

L’ascension et la chute d’Esther Crawford

Le champion d’Elon Musk a été récompensé très tôt. Alors que tout le monde était licencié, elle gravit pas à pas la hiérarchie. Après Twitter Blue, Crawford a été nommé PDG de Twitter Payments pour diriger le nouveau projet visant à faciliter les transactions peer-to-peer et les paiements de commerce électronique sur la plateforme. Comme l’ont expliqué des proches de l’entreprise au Financial Times, Crawford a tout de suite très bien porté la vision « hardcore » de Musk, suite à la vague massive de licenciements. Travaillant donc 24 heures sur 24 à « haute intensité ». « Elle est devenue une sorte d’interprète entre Elon et l’équipe produit », a expliqué un cadre supérieur au Financial Times. Son ascension a suscité de nombreuses critiques sur la nouvelle façon de travailler d’Elon Musk. Un ancien cadre supérieur a ajouté: « Elle n’était personne et elle est devenue quelqu’un parce qu’elle était prête à vendre son âme pour ses 15 minutes de gloire. C’est dégoûtant. »

D’un autre côté, Crawford n’a pas perdu de temps, dès que Musk a mis les pieds au siège de San Francisco avec son évier à la main, il a immédiatement obtenu une réunion en tête-à-tête au Perch, le bar de Twitter, pour discuter de tous ses plans pour faire progresser l’entreprise. Y compris des propositions controversées, comme la possibilité d’introduire des vidéos adultes payantes sur la plateforme (quelque chose de similaire à OnlyFans mais sur Twitter), des initiatives en phase avec les projets du PDG. Mais tout cela, semble-t-il, ne suffisait pas.

Comme l’explique l’Independent, le dernier tweet de Crawford confirmerait le licenciement. Il a écrit sur les réseaux sociaux : « La pire chose que vous puissiez faire en me regardant faire tapis sur Twitter 2.0 est de penser que mon optimisme ou mon travail acharné étaient une erreur. Ceux qui se moquent et taquinent sont nécessairement sur la touche et non dans l’arène. » Enfin, elle a ajouté : « Je suis profondément fière de l’équipe pour avoir fait tant de bruit et de chaos. »

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :