Les voleurs d’AirPods Max les arrachent à la tête du propriétaire, prévient le NYPD

Le département de police de New York a averti que les voleurs d’AirPods Max ciblent les personnes qui marchent dans la rue, leur arrachent les écouteurs de la tête et utilisent des cyclomoteurs pour s’enfuir…

Crime Stoppers du NYPD a tweeté une vidéo (ci-dessous) des suspects en action.

Wanted Grand Larceny Pattern : les connaissez-vous ? À de nombreuses reprises, les personnes circulant sur des cyclomoteurs s’approchent de la victime par derrière et retirent les écouteurs Apple AirPod Max de la tête de la victime. @NYPD10Pct Toute information, appelez-nous au 800-577-TIPS ou publiez anonymement un conseil sur notre site Web

MSN rapporte que les voleurs ont frappé au moins 21 fois, dont huit vols d’AirPods Max en une journée.

Le NYPD a publié mercredi une vidéo montrant deux des quatre suspects près de Washington Square Park après avoir saisi les AirPods d’une femme de 20 ans dans l’après-midi du 10 février.

Au total, les quatre hommes ont frappé au moins 21 fois entre le 28 janvier et le 18 février dans une frénésie de vols qui s’étend sur une grande partie de l’arrondissement, de Tribeca à Morningside Heights, et de nombreux quartiers entre les deux.

Les suspects opèrent en deux binômes, l’un sur une mobylette rouge et l’autre sur une mobylette noire, selon la police.

À chaque vol, le duo monte vers la victime et le passager saute et retire les écouteurs de ses oreilles avant de partir.

Les écouteurs volés étaient tous des Apple AirPods Max d’une valeur moyenne de 500 $, selon la police.

Les victimes sont des hommes et des femmes, âgés de 18 à 41 ans.

Ils ont été sautés à Tribeca, Chelsea, SoHo, le West Village, l’East Village, Gramercy, Kips Bay, Midtown, l’Upper East Side, Morningside Heights et sur East Drive à Central Park.

Les escrocs ont frappé cinq fois le 8 février et trois fois le 9 février, s’emparant d’AirPods à Chelsea, Tribeca et dans Greenwich Village. Mais leur plus gros coup a eu lieu le 18 février, lorsqu’ils ont arraché huit paires d’écouteurs, y compris à Midtown, dans l’Upper East Side et dans les quartiers chics près de l’Université de Columbia.

Heureusement, aucun blessé n’a été signalé.

La séquence vidéo est malheureusement tournée sur potatocam.



