La version bêta d’iOS 16.4 fait allusion au lancement de HomePod en Israël avec la prise en charge de Siri en hébreu

Cela fait presque deux semaines qu’Apple a publié la première version bêta d’iOS 16.4, et la mise à jour contient de nombreuses nouvelles fonctionnalités. En plus des notifications push pour les applications Web, des nouveaux emoji et des mises à jour de l’application Podcasts, iOS 16.4 fait allusion au lancement du HomePod en Israël avec prise en charge de Siri en hébreu.

HomePod arrive en Israël avec Siri en hébreu

Comme l’a noté The Verifier, la première version bêta d’iOS 16.4 pour le HomePod active silencieusement la langue hébraïque pour Siri sur le haut-parleur intelligent d’Apple – du moins pour les employés d’Apple. Actuellement, la prise en charge de la langue hébraïque n’est disponible que pour l’assistant virtuel d’Apple sur l’iPhone et l’iPad, mais pas sur le HomePod.

Sur la base des mises à jour logicielles précédentes, Apple active généralement la prise en charge d’une nouvelle langue dans le HomePod lorsque l’entreprise est sur le point de lancer son haut-parleur intelligent dans un nouveau pays. En juillet 2022, le logiciel HomePod 15.6 a ajouté la prise en charge des langues norvégienne et suédoise pour Siri. En décembre, le HomePod mini a été lancé en Norvège, en Suède et en Finlande.

Aucun modèle de HomePod n’a jamais été lancé en Israël, donc la mise à jour suggère fortement qu’Apple travaille à amener son haut-parleur intelligent dans le pays pour la première fois. Il convient de noter qu’il n’y a pas d’Apple Store ou d’Apple Store en ligne en Israël, il est donc probable que le HomePod et le HomePod mini seront vendus par l’intermédiaire de revendeurs agréés.

Vous pouvez voir une vidéo de Siri en hébreu sur le HomePod ci-dessous :

HomePod et le HomePod mini

Encore une fois, la gamme HomePod a deux haut-parleurs différents. Le HomePod mini, qui a été introduit en 2020, est une version beaucoup plus petite du haut-parleur intelligent d’Apple qui a été annoncé en 2017. Le HomePod de deuxième génération, en revanche, est essentiellement le même HomePod 2017 d’origine, mais avec des capteurs de température et d’humidité. , ainsi qu’un cordon d’alimentation amovible.

Le HomePod mini et le HomePod de deuxième génération prennent en charge Siri et AirPlay. Ils s’intègrent à Apple HomeKit et fonctionnent comme une plaque tournante pour les accessoires de maison intelligente. Aux États-Unis, le HomePod mini coûte 99 $, tandis que le HomePod de deuxième génération coûte 299 $.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :