Comment diffuser un iPad sur un téléviseur Samsung [both Smart and Non-Smart TVs]

Apple iPad est un excellent appareil Apple utilisé par de nombreuses personnes, que ce soit pour le travail ou à la maison. L’iPad peut également être décrit comme un excellent remplacement pour n’importe quel ordinateur portable, surtout si vous ne faites que jouer à un bon nombre de jeux, écouter de la musique, prendre des photos, envoyer des SMs à vos amis et diffuser vos émissions et téléviseurs préférés.

Certes, l’iPad a un grand écran. Ces appareils ont des tailles d’écran comprises entre 9,7 pouces et 12,9 pouces. Bien que l’appareil soit assez bon pour montrer quelque chose à trois ou quatre amis, il peut être un peu encombrant de montrer votre écran à, disons, 5 personnes ou plus.

Dans ce cas, la diffusion et la mise en miroir de votre Apple iPad sur un appareil tel qu’un téléviseur intelligent est une option idéale. Si vous possédez un téléviseur Samsung, vous pouvez diffuser l’écran de votre iPad sur votre téléviseur intelligent Samsung ou même sur des téléviseurs non intelligents.

Dans le guide d’aujourd’hui, nous examinons comment diffuser l’iPad sur les téléviseurs Samsung.

Comment diffuser un iPad sur un téléviseur Samsung

Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi avons-nous spécifiquement choisi la marque de téléviseurs Samsung plutôt que toute autre marque de téléviseurs ? Eh bien, la réponse est assez simple. Les téléviseurs Samsung sont très populaires et la marque elle-même fabrique un certain nombre de téléviseurs intelligents pour différents budgets. Par conséquent, nous allons parler de la façon dont vous pouvez diffuser votre Apple iPad sur votre téléviseur Samsung.

Afin de diffuser ou de refléter votre iPad Appel sur n’importe quel appareil non Apple, l’appareil doit prendre en charge Apple AirPlay 2. Examinons donc d’abord la liste des téléviseurs Samsung prenant en charge AirPlay 2 d’Apple.

Téléviseurs Samsung pris en charge par Apple AirPlay 2

Apple Air Play 2 l’assistance est disponible pour certains téléviseurs 2018 et tous les téléviseurs intelligents Samsung sortis après 2019. Voici la liste complète des téléviseurs Samsung avec Apple AirPlay 2.

Téléviseur UHD 4K 2018

2018 Cadre TV

QLED 4K 2018

2018 Smart Full HDTV N5300

Téléviseurs QLED 8K et 4K 2019

Téléviseur Frame, Serif et 4K UHD 2019

Téléviseurs QLED 8K et 4K 2020

Téléviseur Frame et Serif 2020

Projecteur Premiere 2020 et téléviseurs Crystal UHD

Moniteurs intelligents M5 2021 27″ et 32″

Moniteur intelligent M7 2021 32″

Téléviseurs QLED 8K et 4K 2021

Téléviseurs Crystal UHD 2021

2021 Cadre TV

Téléviseurs QLED 4K 2022

Téléviseurs QLED 8K et 4K 2022 et téléviseurs OLED

Téléviseurs Frame, Sero et Serif 2022

Écran de jeu Odyssey Ark 2022 et moniteur de jeu G8

Le projecteur Freestyle

Différentes méthodes pour diffuser votre iPad sur un téléviseur Samsung.

Bien sûr, vous pouvez utiliser les méthodes les plus simples pour diffuser l’écran de votre iPad sur le Samsung Smart TV. Mais si vous avez un téléviseur intelligent de base, vous pouvez toujours le diffuser, mais cela vous obligera à utiliser une méthode câblée.

Quel que soit le type de téléviseur Samsung que vous possédez, nous avons un certain nombre de méthodes que vous pouvez suivre pour diffuser votre Apple iPad sur votre téléviseur Samsung. Tout d’abord, examinons les étapes à suivre pour activer Apple AirPlay sur les téléviseurs Samsung compatibles.

Comment activer Apple AirPlay sur Samsung TV

Avant de diffuser votre iPad sur votre téléviseur Samsung, vous devez activer Applel AirPlay 2 sur votre téléviseur Samsung pris en charge. Voici les étapes.

Ouvrez le menu Paramètres sur le Samsung Smart Tv pris en charge. Maintenant, faites défiler et sélectionnez l’option Général dans le menu Paramètres. Enfin, sélectionnez l’option Paramètres Apple AirPlay. Vous devriez voir une option pour activer Appel AirPlay. Allumez-le et vous êtes maintenant prêt à partir.

Vous pouvez facilement AirPlay différents types de médias de l’iPad à votre téléviseur Samsung, y compris la vidéo, les photos, la musique, etc. Pour que la diffusion et AirPlay fonctionnent, votre Apple iPad et votre téléviseur Samsung doivent être connectés au même réseau Wi-Fi.

Comment diffuser des photos d’iPad sur un téléviseur Samsung

Vous pouvez facilement partager ou diffuser des photos de votre Apple iPad sur votre téléviseur Samsung via l’application Photos. Voici comment diffuser vos photos préférées de votre iPad sur votre téléviseur.

Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir l’application Photos, de sélectionner la photo et d’appuyer sur l’icône de partage. Vous pouvez appuyer sur l’option AirPlay pour rechercher des appareils sans fil pris en charge par AirPlay. Une fois que vous voyez votre téléviseur Samsung, sélectionnez-le. Les photos seront maintenant affichées sur votre Samsung Smart TV.

Comment diffuser de la musique d’iPad vers Samsung Smart TV

Que vous utilisiez Apple Music ou Spotify pour diffuser votre musique et écouter des podcasts, avec l’aide d’Apple AirPlay, vous pouvez faire jouer le podcast ou les chansons d’Apple Music ou Spotify via les haut-parleurs de votre téléviseur Samsung.

Tout ce que vous avez à faire est de jouer la chanson que vous aimez et de lancer le Control Center sur votre iPad. Vous devriez voir une icône AirPlay dans le coin supérieur droit de la vignette de la couche de musique. Appuyez sur l’icône pour rechercher votre téléviseur Samsung compatible avec AirPlay. Lorsque vous trouvez le téléviseur, sélectionnez-le et écoutez immédiatement votre musique sur votre téléviseur Samsung.

Comment diffuser une vidéo d’un iPad sur un téléviseur Samsung

Maintenant, si vous êtes quelqu’un qui utilise des services de streaming tels que Netflix, Amazon Premierou tout autre service de diffusion en continu, vous pouvez facilement diffuser la vidéo sur votre téléviseur Samsung.

Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir l’application de diffusion en continu, de lire l’émission de télévision ou le film que vous souhaitez regarder sur votre téléviseur Samsung et d’appuyer sur l’icône de diffusion en haut du lecteur. Votre iPad recherchera les écrans pris en charge par AirPlay sur le réseau. Dès que vous trouvez votre téléviseur Samsung, appuyez dessus et diffusez immédiatement votre film ou votre émission de télévision sur votre téléviseur Samsung.

Comment diffuser de l’iPad vers le téléviseur Samsung sans AirPlay 2

Désormais, si vous possédez un téléviseur Samsung qui ne prend pas en charge Apple AirPlay, vous pouvez toujours diffuser du contenu sur le téléviseur à partir de votre iPad. Cependant, cela nécessite que vous installiez une application tierce sur votre Apple iPad pour que cela fonctionne. Vous pouvez installer une application appelée Distribution d’AirDroid. Il est recommandé d’acheter la version payante de l’application car elle est plus utile que la version gratuite sur l’App Store.

Une fois l’application installée, vous pouvez facilement diffuser du contenu sur votre téléviseur Samsung qui ne dispose pas d’Apple AirPlay 2.

Comment diffuser de l’iPad vers le téléviseur Samsung [Non-Smart]

Une autre façon de diffuser l’écran de votre iPad sur votre téléviseur Samsung de base consiste à utiliser un câble HDMI et un dongle convertisseur d’éclairage vers Type C vers HDMI pour votre iPad. Cela fonctionnera à condition que votre téléviseur Samsung dispose d’un port d’entrée HDMI. Une fois que vous avez connecté votre iPad à votre téléviseur Samsung via le câble HDMI, vous pouvez facilement diffuser votre écran sur le téléviseur Samsung.

Comment diffuser de l’iPad vers le téléviseur Samsung via des bâtons de streaming

Si votre téléviseur Samsung ne prend pas en charge Apple AirPlay 2, il n’y a pas de problème. Une façon de surmonter ce problème consiste à acheter une clé de diffusion en continu telle que la clé de diffusion Roku ou la clé Amazon FireTV. Ce sont des appareils de streaming modernes qui se branchent sur le port HDMI de votre téléviseur et prennent en charge Apple AirPlay 2.

Ces appareils peuvent également transformer votre téléviseur Samsung non intelligent en un téléviseur intelligent doté de nombreuses fonctionnalités telles que le Wi-Fi et les fonctionnalités de mise en miroir d’écran. Vous pouvez facilement obtenir les bâtons de streaming Roku et Fire TV via la boutique en ligne Amazon.

Conclusion

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez diffuser l’écran de votre Apple iPad sur votre téléviseur Samsung. Avec autant de méthodes parmi lesquelles choisir, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas comment diffuser l’écran de votre Apple iPad sur n’importe quel type de téléviseur Samsung que vous possédez. En cas de difficultés ou de doutes, n’hésitez pas à les laisser dans la section commentaires ci-dessous.

