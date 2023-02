L’iPhone SE 4 ressuscitera d’entre les morts d’un cran en 2024

Eh bien, apparemment, l’iPhone SE 4 ne peut pas mourir en paix. L’appareil fait l’objet de rumeurs depuis des années, mais les plus récentes indiquent sa disparition. L’image de l’appareil a été peinte dans nos esprits, il viendrait comme un tout nouvel iPhone XR – embrassant enfin l’encoche. Cependant, les dernières rumeurs de janvier indiquaient un changement d’avis. Dès lors, le smartphone était considéré comme mort… jusqu’à présent.

Ming-Chi Kuo, le très réputé Apple analyst est de retour avec un nouveau rapport sur l’iPhone SE 4. Apparemment, Apple a changé d’avis et présentera le téléphone l’année prochaine. La société le poussera également plus loin dans le présent. Ce ne sera pas l’image d’un passé lointain mais d’un passé plus récent. Selon le rapport, le nouvel iPhone arrivera essentiellement sous la forme d’un iPhone 14 remanié. L’appareil aura le même écran OLED de 6,1 pouces avec le haut de gamme. Alors que la série iPhone 15 dira au revoir au Notch, Apple le maintiendra en vie avec l’iPhone SE 4, mais bon ! Il aura un panneau OLED !

L’iPhone SE 4 embrasse l’encoche – mais au moins avec un panneau OLED

Considérant que l’iPhone SE 4 est un iPhone 14 remanié, il ramènera son écran OLED de 6,1 pouces. C’est une mise à niveau remarquable pour une série qui s’en tient aux panneaux LCD. C’est un changement bienvenu, après tout, OLED n’est plus exclusif aux téléphones haut de gamme.

De retour avec les rumeurs sur l’iPhone SE 4, nous avons également de nouvelles rumeurs sur le modem iPhone 5G. Selon le rapport, l’iPhone SE 4 sera le premier iPhone avec la propre bande de base 5G d’Apple. Cela correspond aux rumeurs avant la mort du téléphone. Tout comme les anciennes rumeurs, la nouvelle indique également qu’Apple utilisera le SE pour tester le nouveau modem. Il sera fabriqué sur un processus de 4 nm et ne prendra pas en charge mmWave 5G. Si tout se passe avec le plan, alors Apple sera en sécurité pour pousser le modem vers les iPhones phares.

Il n’y a pas de prévision pour la sortie de l’iPhone SE 4. Les rumeurs indiquent que la production commencera au premier semestre 2024. Le temps nous dira s’il sera prêt pour une sortie avant septembre – c’est à ce moment-là qu’Apple lancera probablement l’iPhone. 16 séries.