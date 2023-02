OnePlus Ace 2V commute Snapdragon 8+ Gen 1 pour Dimensity 9000

Plus tôt ce mois-ci, OnePlus a dévoilé le OnePlus Ace 2 en Chine avec le Snapdragon 8+ Gen 1. L’appareil était essentiellement le même OnePlus 11R qui a atteint le marché indien. Depuis sa sortie, nous avons vu des rumeurs pointant vers une nouvelle variante. Cette nouvelle variante porterait le processeur MediaTek Dimensity 9000 au lieu de la puce de Qualcomm. La semaine dernière, l’un des responsables de l’entreprise a partagé un curieux teaser suggérant le lancement d’une nouvelle variante. Maintenant, il est confirmé que l’appareil est sous le nom de OnePlus Ace 2V.

OnePlus Ace 2V est le nouveau produit phare alimenté par Dimensity 9000

Le président de OnePlus Chine, Louis Li, a partagé une image sur son compte Weibo. Il révèle que le nouveau téléphone viendra avec un curseur d’alerte. Oui, après l’avoir retiré de pratiquement tous les appareils en 2022, OnePlus les introduit désormais presque tous. Apparemment, le contrecoup des utilisateurs fonctionne toujours de nos jours, hein ? Pour en revenir au fait, le téléphone a une touche d’alimentation qui se trouve au milieu, tandis que la bascule du volume est placée sur le côté gauche du OnePlus Ace 2V.

À noter que le teaser ne confirme pas le OnePlus Ace 2V avec le Dimensity 9000. Cependant, compte tenu du nombre de fuites, nous pouvons essentiellement le confirmer. De plus, Li dit que le téléphone a une « expérience phare ». Eh bien, le Dimensity 9000 est basé sur une architecture de 4 nm et possède 1 cœur ARM Cortex-X2. C’est définitivement au-delà des offres du segment milieu de gamme. Selon les rumeurs, le OnePlus Ace 2V apportera également un jeu de tir OmniVision de 64 MP. Il remplacera le Sony IMX890 de 50 MP dans le téléphone ordinaire. De plus, il n’y aura pas de charge de 100 W, « juste » une charge de 80 W.

Tout comme les autres téléphones Ace, le OnePlus Ace 2V sera exclusif à la Chine. Cependant, nous nous attendons à une sorte de relooking pour les marchés mondiaux. Il peut facilement devenir un OnePlus Nord, car nous ne pensons pas que OnePlus lancera une autre variante pour le OnePlus 11R. Nous ne serions pas surpris de le voir arriver sous le nom de OnePlus Nord 3. Après tout, les rumeurs pointent vers le nouveau milieu de gamme avec le Dimensity 9000.

À l’heure actuelle, il n’y a aucune prévision pour la sortie de ce téléphone. Mais compte tenu du nombre de fuites, nous considérons son lancement imminent.