Conférences téléphoniques en voiture à venir pour les berlines Mercedes-Benz Classe E 2024

Tournée vers l’avenir : Mercedes-Benz a récemment publié un aperçu détaillé des caractéristiques de sa berline Classe E 2024, à venir plus tard cette année. Parmi eux se trouve un magasin d’applications natif qui sera lancé avec quelques applications de divertissement et de communication, y compris l’outil de visioconférence Webex de Cisco.

Cisco et Mercedes-Benz ont annoncé que l’application de vidéoconférence Webex sera disponible dans la berline Mercedes-Benz Classe E 2024 lors de son déploiement plus tard en 2023. Le véhicule permettra des conférences téléphoniques à l’aide de sa caméra intérieure, du Wi-Fi et Capacités 5G. La caméra peut également enregistrer des vidéos et prendre des selfies.

Le logiciel de travail hybride embarqué pourrait être un effort pour faciliter le retour des employés au bureau après deux ans de travail à domicile nécessité par la pandémie. Les trajets d’une heure et plus sont un problème important dans le débat entre le travail au bureau et le travail à domicile, car beaucoup les considèrent comme une perte colossale de temps et d’essence.

Cisco ne mentionne pas ce conflit mais reconnaît que le travail hybride est là pour rester. La société affirme que Webex pourrait aider les gens à rester en contact avec leurs collègues tout en venant chercher leurs enfants (la garde d’enfants est un autre obstacle important face au retour au bureau) ou en voyage d’affaires.

Heureusement, pour des raisons de sécurité, la voiture basculera les appels de n’importe quelle application vers l’audio uniquement lors du déplacement pour éviter la distraction du driver. L’utilisation du logiciel de visioconférence de la voiture en stationnement peut être utile lorsque les utilisateurs ne peuvent pas accéder à un téléphone, une tablette ou un ordinateur portable.

Au lieu de se greffer sur des appareils mobiles comme Apple Car Play ou Android Auto, la Classe E 2024 aura un système d’exploitation natif et des applications tierces. Outre Webex, la boutique d’applications comprendra TikTok, AngryBirds, le navigateur Web Vivaldi et Zoom au lancement. Zoom permet déjà la visioconférence dans Teslas et les appels individuels via Car Play.

L’application Webex embarquée comprendra la suppression du bruit et la transcription automatique pour rendre les voix plus nettes et plus faciles à comprendre. Il comportera également le partage de contenu, des emojis et d’autres réactions.

La prochaine Mercedes-Benz proposera des divertissements embarqués en streaming via la plateforme de divertissement Zync. L’interface de Zync intégrera des options telles que les programmes locaux, les sports, les actualités et le contenu de 30 services de streaming. Mercedes-Benz ne précise pas quels services Zync inclut, mais il dit qu’il travaillera avec divers partenaires constructeurs régionaux pour étendre le nombre de canaux disponibles.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :