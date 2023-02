Honor dévoile la première batterie silicium-carbone au monde

Plus tôt dans la journée, nous avons eu le grand événement d’Honor au MWC 2023 à Barcelone. Lors de son discours d’ouverture, Honor a présenté la toute nouvelle série phare de smartphones Honor Magic5. Les Honor Magic5 et Magic5 Pro apportent le SD8 Gen 2 et des caméras avancées. La marque a également révélé les Magic V aux marchés mondiaux. Lors d’un lancement de dernière minute, le PDG George Zhao est monté sur scène pour révéler la dernière avancée de l’entreprise – la première batterie au silicium-carbone au monde.

Honor Silicon-Carbon promet mieux une amélioration de 12,8%

Nous avons constaté des améliorations significatives dans le matériel des appareils mobiles. Cependant, les batteries n’ont pas évolué, malgré leur augmentation de taille au fil des années. Aujourd’hui, nous avons des batteries plus grandes, des batteries à double cellule conçues pour résister à une charge rapide et fournir une capacité. Quel que soit le type, la plupart d’entre eux sont basés sur la même ancienne technologie au lithium. Maintenant, Honor est livré avec une nouvelle technologie qui peut changer les téléphones pour de bon.

La nouvelle technologie de batterie d’Honor promet une densité d’énergie supérieure de 12,8 % par rapport aux batteries au lithium actuelles. Plus tôt dans la journée, Honor a révélé que le Honor Magic 5 Pro avait une capacité de 5 100 mAh. Avec la nouvelle technologie, il aurait eu 5 450 mAh. Selon le discours d’ouverture, la nouvelle batterie a plus lorsque sa tension atteint 3,5 V que les batteries Li-On ordinaires. En fait, il offre environ 240 % de jus en plus dans cet état. Cela indique une augmentation de 12,8 % du jus total du téléphone.

Il semble que Honor lancera la nouvelle technologie dans son pays d’origine. Alors que le Magic5 Pro mondial dispose de la batterie standard de 5 100 mAh, la variante est répertoriée avec une capacité de 5 450 mAh en Chine. Cela servira peut-être de test. Les futurs téléphones mondiaux de la marque pourraient apporter de nouvelles technologies.

C’est bien de voir des marques explorer de nouvelles choses, car c’est peut-être l’avenir. Vous vous souvenez quand Oppo a montré le premier téléphone à chargement rapide ? Aujourd’hui, tout le monde a besoin d’une charge rapide. Voyons si la batterie silicium carbone amorcera une révolution et si d’autres marques suivront.