Moto Rizr repéré ! Non, ce n’est pas une faute de frappe, c’est un téléphone enroulable

Lenovo continue de faire de son mieux pour faire avancer le nom de Motorola en tant que marque mondiale pertinente. La société a fait des efforts considérables pour pousser la marque sur le marché des produits phares, et elle a connu une bonne année 2022 avec la série Motorola Edge. De plus, Lenovo a décidé de réorganiser la présence de la marque sur le segment pliable. En conséquence, nous avons eu le Moto RAZR 2022 qui est de loin supérieur aux précédents téléphones pliables à clapet. Maintenant, Lenovo veut montrer que Motorola peut aussi être une bonne maison d’idées. La société a présenté un nouveau concept de smartphone enroulable baptisé Moto Rizr.

La série Moto Rizr reviendra avec un téléphone enroulable

Non, le Rizr n’est pas une faute de frappe pour le nom Razr. Motorola a en fait lancé un téléphone coulissant Rizr Z3 en 2006. C’était un appareil emblématique des jours glorieux de la marque comme l’une des forces dominantes du marché mobile. Tout comme la série Motorola RAZR rendait hommage à la série iconique, le Moto Rizr vient rendre hommage à son ancêtre. Le téléphone explore le segment conceptuel des téléphones enroulables.

Les téléphones enroulables devraient devenir l’une des prochaines grandes choses pour le segment mobile. Cependant, nous n’avons pas encore vu les débuts d’un produit dans cette catégorie. En 2019, Oppo présentait son Oppo X Rollable. L’appareil était super excitant, mais la marque a rapidement alerté les utilisateurs qu’il restait encore des années avant une sortie réelle. Ensuite, les lumières de l’espoir sont apparues lorsque LG a révélé qu’il travaillait sur un téléphone enroulable. Ce serait le tout ou rien de l’entreprise, dans une tentative désespérée de sauver son activité mobile. Comme vous le savez peut-être, la division mobile de LG était sans espoir. Ainsi, l’appareil n’a jamais atteint les consommateurs. Quelques employés chanceux de LG impliqués dans le projet ont reçu des échantillons, et grâce à cela, nous avons eu un aperçu de cette technologie. Maintenant, le Motorola Razr est là pour confirmer que Lenovo travaille également sur cette technologie.

Le Moto Rizr est livré avec un écran de 5 pouces et un format d’image 15:9. C’est petit pour 2023, n’est-ce pas ? Eh bien, l’utilisateur peut l’étendre verticalement à un panneau de 6,5 pouces avec un rapport d’aspect de 22: 9. Ainsi, vous pouvez passer d’un mini smartphone à un standard en appuyant simplement sur un bouton. Il est facile à utiliser d’une seule main et, en même temps, peut devenir un gros appareil pour les médias. Il vous suffit d’appuyer deux fois sur le bouton d’alimentation et l’appareil se déroulera et reviendra à sa taille compacte. À noter que ce n’est que le concept. Motorola déclare qu’un produit final peut avoir des contrôles différents.

Cet écran peut-il résister à une chute ?

Le Moto Rizr utilise un écran pOLED de BOE. La mise en œuvre de Motorola semble soulever certains problèmes de durabilité. Après tout, le panneau s’enroule autour de l’arrière de l’appareil. Il est donc toujours exposé. Juste une goutte et vous pouvez ruiner votre rêve probablement super cher. La marque explique que la minuscule partie de l’écran sert de viseur pour les notifications et les caméras. La caméra selfie et le haut-parleur interne se trouvent sous le panneau. Ainsi, chaque fois que vous recevez un appel, vous devrez dérouler l’écran. Ce n’est pas très pratique, heureusement ce n’est qu’un concept.

Le mécanisme enroulable étendra l’affichage du Moto Rizr dans des applications comme YouTube pour offrir une meilleure expérience. Les icônes et les fonds d’écran s’adapteront également automatiquement. Tout comme pliable, ce téléphone aura également son propre ensemble de fonctionnalités logicielles.

La capacité de la batterie déçoit

Un autre aspect problématique de cet appareil est la batterie. Il n’a que 3 000 mAh, et nous savons tous que ce n’est pratiquement rien selon les normes d’aujourd’hui. Les processeurs sont devenus efficaces, mais en même temps, les tâches deviennent de plus en plus gourmandes en énergie. Malheureusement, c’est un problème qui semble tourmenter les ingénieurs de Lenovo. Les premiers téléphones Moto RAZR avaient de minuscules batteries. Espérons que la société trouvera un moyen de remplir une plus grande batterie avec le produit du marché de masse.

Pour le moment, nous ne savons pas quand le Moto Rizr arrivera sur le marché. Ces téléphones doivent surmonter certains défis. Nous sommes curieux de voir ce que l’avenir réserve à cette gamme.