Comment utiliser le nouveau raccourci d’écran de verrouillage dans iOS 16.4

iOS 16.4 est actuellement en test et est livré avec plusieurs nouveaux raccourcis et fonctionnalités d’automatisation. L’une d’entre elles est la possibilité de créer un raccourci vers l’écran de verrouillage de l’iPhone, voici comment cela fonctionne et ce que vous pouvez en faire.

iOS 16.4 étend les capacités des fonctionnalités d’automatisation telles que les filtres de mise au point et l’application Raccourcis.

Outre la possibilité d’automatiser l’affichage permanent pour iPhone 14 Pro / Pro Max, tous les utilisateurs d’iPhone bénéficient de la fonctionnalité permettant de verrouiller l’écran de leur iPhone avec une automatisation personnalisée, un bouton d’écran d’accueil ou avec Siri (bien que ce dernier soit disponible sans le raccourci mais n’est pas personnalisable).

Une fois le raccourci de l’écran de verrouillage de l’iPhone exécuté, l’écran restera allumé pendant quelques instants avant de devenir noir ou de s’assombrir sur l’affichage permanent.

Il existe une variété de cas d’utilisation qui rendent ce raccourci pratique. Il améliore l’accessibilité et est pratique pour les personnes qui aiment laisser la minuterie de verrouillage automatique à jamais (ou plusieurs minutes) et qui souhaitent avoir la possibilité de créer différentes façons de verrouiller leur iPhone sans avoir à appuyer sur le bouton latéral.

Comment configurer le raccourci de l’écran de verrouillage de l’iPhone dans iOS 16.4

Vous devrez exécuter la version bêta d’iOS 16.4 pour obtenir cette fonctionnalité ou attendre la version publique d’iOS 16.4. Consultez notre guide pour savoir comment installer la version bêta gratuite.

Ouvrez l’application Raccourcis sur votre iPhone exécutant iOS 16.4 (si vous ne l’avez pas, téléchargez-la) Appuyez sur le + dans le coin supérieur droit pour ajouter un nouveau raccourci Appuyez sur Ajouter une action> utilisez la barre de recherche pour afficher l’écran de verrouillage Vous pouvez appuyer sur Terminé pour ajouter le raccourci de base ou le personnaliser avec des conditions comme un déclencheur ou plusieurs actions Lorsque vous modifiez le raccourci, vous pouvez appuyer sur la petite flèche déroulante en haut pour l’ajouter à votre écran d’accueil Appuyez et maintenez sur le raccourci de l’écran de verrouillage pour le renommer – par exemple, vous voulez peut-être lui donner un nom secret pour la commande Siri Consultez le Guide de l’utilisateur des raccourcis d’Apple pour en savoir plus sur le sujet (l’archive des raccourcis MacStories est également une ressource incroyable)

Voici à quoi cela ressemble pour ajouter le nouveau raccourci :

Vous pouvez faire preuve de créativité avec les actions ou les options d’automatisation ou simplement créer un raccourci de base pour l’écran de verrouillage :

Merci d’avoir consulté notre guide sur la création d’un raccourci pour l’écran de verrouillage de l’iPhone !

