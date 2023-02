OnePlus Pad s’apprête à déloger l’iPad et les tablettes Samsung

Au fil des années, OnePlus s’était imposé comme une formidable marque phare. L’entreprise se porte plutôt bien à l’intérieur et à l’extérieur de la Chine. Son image hors de Chine est assez propre et beaucoup de gens font confiance à cette marque. Alors que nous connaissons OnePlus pour ses téléphones mobiles durables et phares, la société tend maintenant la main. Nous avons récemment eu l’occasion d’utiliser le nouveau OnePlus Pad, la première tablette de l’entreprise. Beaucoup de choses ont changé pour OnePlus. À ses débuts, la société ne produisait qu’un seul téléphone phare à la fois. Maintenant, il dispose d’un large inventaire et a ajouté un tout nouveau groupe d’appareils à son arsenal. Mais le tout nouveau OnePlus Pad a-t-il suffisamment d’arguments de vente uniques pour éloigner les clients du Samsung Galaxy Tab ou même de l’iPad ?



OnePlus Pad : quels sont ses principaux arguments de vente ?

Le OnePlus Pad a un rapport d’aspect légèrement différent de celui de la majorité des appareils actuellement sur le marché. Il est plus large et conçu pour donner l’impression de lire un livre. Avec une résolution de 2800 x 2000 et une fréquence d’images de 144 Hz, le moniteur est époustouflant. Il s’agit d’un substitut complet pour ordinateur portable et est livré avec un clavier pleine taille avec un trackpad et un stylet magnétique.

Premières impressions

La première chose que la plupart des gens remarqueront à propos du OnePlus Pad est sa construction légère mais robuste. Le OnePlus Pad pèse 552 g et ne mesure que 6,54 mm d’épaisseur. Le cadre est en métal et le design général est assez élégant. Même s’il ne s’agissait pas de la version finale, le logiciel de la tablette était raffiné et rapide, comme il est d’usage pour les appareils OnePlus. Vous pouvez accéder au mode multitâche à écran partagé en glissant vers le bas avec deux doigts à partir du milieu, ce qui est un raccourci très simple que nous avons aimé.

Titan Black et Eternal Green seront les deux options de couleur proposées pour le OnePlus Pad. Pendant une brève période, Phonearena avait l’appareil Eternal Green à essayer. Vous pouvez voir comment il apparaît dans les images ci-dessus. Un look familier avec une caméra centrale à l’arrière et la configuration du logo OnePlus exactement au milieu de la tablette. Comme vous pouvez le voir, le boîtier du clavier du OnePlus Pad est également dans une teinte assortie et a une belle apparence. Pour une expérience plus haut de gamme, le OnePlus Stylo blanc peut se connecter automatiquement au OnePlus Pad.

Il est trop tôt pour dire si oui ou non une tablette pourra concurrencer et réussir avec un ordinateur portable. Lorsque nous aurons plus de temps pour jouer avec le gadget, nous vous en informerons. Il n’y avait aucune chance d’essayer le son sur le OnePlus Pad pour le moment, cependant, nous savons qu’il comporte Dolby Atmos et Dolby Vision.

Matériel

Le chipset MediaTek Dimensity 9000, un processeur phare avec le même Cortex-X2 hautes performances que le processeur Snapdragon 8 Gen 1, alimente le OnePlus Pad. Cependant, le SD8 Gen1 X2 est légèrement supérieur à 3,05 GHz. Avec la technologie RAM-VITA unique de OnePlus, il dispose également d’un énorme 12 Go de RAM, et la société affirme qu’elle peut exploiter 24 applications actives en arrière-plan. Avec une capacité de 9510 mAh, la taille de la batterie est également assez conséquente. Attendez-vous à une période de réserve d’un mois ou plus de 12,4 heures de visionnage vidéo. Le Pad permet également une charge SUPERVOOC de 67 W ; selon OnePlus, une charge complète prend environ une heure.

Disponibilité du OnePlus Pad

Le 7 février, l’appareil a été dévoilé lors d’un rassemblement organisé par OnePlus. Vous pouvez l’obtenir dans un peu plus d’un mois puisque les précommandes commencent en avril. Le prix de cet appareil sera bientôt public. Gardez un œil sur les mises à jour dès que nous en saurons plus sur ses débuts et sa disponibilité.