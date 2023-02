Un haut responsable américain de la cybersécurité appelle Microsoft et Twitter à respecter l’engagement d’Apple en matière de sécurité des utilisateurs

Apple reçoit une fois de plus des éloges pour le travail qu’il fait pour protéger les données des clients. S’exprimant aujourd’hui à l’Université Carnegie Mellon, la directrice de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency aux États-Unis, Jen Easterly, a salué l’accent mis par Apple sur la confidentialité et la sécurité des utilisateurs, tout en exhortant des entreprises comme Microsoft et Twitter à en faire plus.

Tel que rapporté par CNBC, Easterly a désigné Apple comme un « exemple positif de responsabilité et de transparence » pour les pratiques de sécurité. En particulier, elle a souligné que 95% des utilisateurs d’iCloud ont activé l’authentification à deux facteurs – une statistique rapportée pour la première fois par Netcost-security.fr en août dernier.

Easterly a déclaré que ce « taux d’adoption élevé est le résultat du fait qu’Apple a fait de l’authentification multifacteur la valeur par défaut ». Cela montre qu' »Apple s’approprie les résultats de sécurité de ses utilisateurs », a-t-elle poursuivi.

Pendant ce temps, Easterly a souligné que seulement « un quart des entreprises clientes de Microsoft » utilisent l’authentificateur multifacteur, tandis que seulement 3% des utilisateurs de Twitter ont activé la fonctionnalité.

« En fournissant une transparence radicale autour de l’adoption de la MFA, ces organisations aident à mettre en lumière la nécessité de la sécurité par défaut », a déclaré Easterly, selon ses remarques préparées. « D’autres devraient suivre leur exemple – en fait, chaque organisation devrait exiger la transparence concernant les pratiques et les contrôles adoptés par les fournisseurs de technologie, puis exiger l’adoption de ces pratiques comme critères de base d’acceptabilité avant l’achat ou l’utilisation. »

Quant à l’avenir et aux moyens d’encourager les entreprises à élargir l’utilisation de l’authentification à deux facteurs, Easterly a déclaré que les États-Unis avaient besoin d’une législation qui « empêcherait les fabricants de technologie de décliner toute responsabilité par contrat ».

La législation devrait également établir «des normes de protection plus élevées pour les logiciels dans des entités d’infrastructure critiques spécifiques» et «conduire le développement d’un cadre de sphère de sécurité pour protéger des sociétés de responsabilité qui développent et maintiennent en toute sécurité leurs produits et services logiciels».

Source : TwitterInstagram et Mastodon



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :