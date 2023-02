Que savons-nous des arbres qui ont été génétiquement modifiés pour capturer plus de dioxyde de carbone de l’air

Développés par le Californien Living Carbon, ce sont des peupliers améliorés pour la photosynthèse, capables de pousser plus vite et d’absorber 27% de CO2 en plus.

Les premiers spécimens ont déjà été plantés au début du mois dans une forêt du sud-est des États-Unis, où ils vont commencer à capter plus de dioxyde de carbone (CO2) que leurs homologues naturels : ce sont les nouveaux peupliers génétiquement modifiés, conçus par la start-up californienne Living Carbon -up pour croître plus vite et absorber plus de CO2 de l’atmosphère. En collaboration avec l’Université d’État de l’Oregon à Corvallis, la société de biotechnologie a récemment publié des recherches non encore examinées par des pairs, qui révèlent que ces hybrides contiennent 53 % de biomasse en plus que leurs homologues standard, ce qui leur permet de rattraper jusqu’à 27 % de CO2 en plus. . La nouvelle frontière des biotechnologies végétales s’est donc déplacée vers l’amélioration de la photosynthèse des plantes, qui pourra ainsi contribuer à atténuer la crise climatique.

Comment fonctionnent les arbres génétiquement modifiés qui captent plus de CO2

Afin d’améliorer la photosynthèse, Living Carbon a conçu des peupliers génétiquement modifiés pour éviter ce qu’on appelle la photorespiration, un processus qui amène les plantes à libérer une partie du CO2 absorbé dans l’atmosphère, gaspillant une partie de l’énergie produite lors de la photosynthèse. Pendant ce temps, pour pousser plus vite, les arbres OGM sont capables de recycler un sous-produit toxique de la photosynthèse en utilisant moins d’énergie et en capturant plus de CO2 au fil du temps. En d’autres termes, cette voie alternative à la photorespiration permet aux plantes d’avoir une plus grande quantité d’énergie à utiliser dans la croissance, augmentant ainsi l’accumulation de biomasse et l’assimilation du carbone.

«Habituellement – ​​Linving Carbon a récemment expliqué – les déchets de la photorespiration sont exportés du chloroplaste vers plusieurs organites pour le cycle métabolique. Notre biotechnologie permet au chloroplaste de décomposer ces déchets en interne et de les transformer en glucose et en cellulose riches en énergie.

Cette capacité est acquise grâce à l’ajout de certains gènes d’autres plantes et algues qui possèdent naturellement ces voies alternatives de contournement de la photorespiration.

Lors de tests en laboratoire, menés en serre et détaillés dans l’étude de pré-impression, les plantes ont montré une augmentation visible de la croissance par rapport aux témoins non modifiés, ainsi qu’un taux d’absorption de carbone plus élevé lorsqu’elles ne sont pas limitées par la lumière ou le dioxyde de carbone. La mesure de la biomasse, effectuée à la semaine 21 après la mise en pot, a indiqué une augmentation de 53 % de la biomasse par rapport aux semis témoins, dont environ la moitié était stockée sous forme de carbone.

Les technologies d’édition de gènes sont souvent des sujets brûlants, suscitant suspicion et peur, et ce nouveau projet n’a pas fait exception. Le fait que ces arbres hybrides aient été récemment plantés dans une forêt de Géorgie – que l’on pense être la première fois que des OGM sont disséminés dans l’environnement en dehors d’une étude scientifique ou d’une culture commerciale aux États-Unis – a suscité la réaction d’organisations environnementales qui soutiennent que les risques à long terme des « arbres génétiquement modifiés, de leur pollen ou de leurs graines pour les forêts, la faune ou la santé humaine sont inconnus ».

Living Carbon, d’autre part, affirme avoir pris de nombreuses mesures pour réduire le risque de « conséquences involontaires » et estime qu’il existe de nombreuses garanties en place. « Nous avons dépassé le point où la seule réduction des émissions suffira à rééquilibrer nos écosystèmes et à stabiliser notre planète. L’heure est à l’élimination du carbone à grande échelle. Notre objectif est de réduire de 2 % les émissions mondiales d’ici 2050 en utilisant environ 13 millions d’acres [5 milioni di ettari] de terres », a déclaré Maddie Hall, co-fondatrice et PDG de Living Carbon, dans un communiqué.

En plus du site en Géorgie, la société affirme également avoir déjà conclu des accords avec des propriétaires fonciers privés pour planter les nouveaux arbres GM sur plus de 1 200 hectares (3 000 acres) de forêt dans le sud-est des États-Unis et les Appalaches.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :