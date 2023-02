Microsoft Defender pourrait être installé très bientôt avec Windows

Bien que les PC Windows soient déjà équipés d’une solution antivirus intégrée sous la forme de Windows Security, Microsoft propose également un autre utilitaire distinct pour les abonnés Microsoft 365 appelé Microsoft Defender. Cet outil pourrait bientôt être installé automatiquement sur votre PC.

Microsoft Defender, très bientôt sous Windows installé en standard

Dans un récent e-mail envoyé aux abonnés Microsoft 365 (et reçu par Neowin) avec l’objet « Protégez votre identité en ligne », Microsoft a souligné les avantages de l’utilisation de Microsoft Defender. En plus de les mentionner, la société de technologie de Redmond a glissé une note intéressante à la fin qui dit :

L’application Defender sera bientôt automatiquement ajoutée à notre appareil Windows 10 ou Windows 11 lors d’une mise à jour de routine de vos applications Microsoft 365. Recherchez-la dans le menu Démarrer et assurez-vous de vous connecter pour activer vos protections.

En effet, certains utilisateurs de Twitter ont déjà été pris au dépourvu en voyant Microsoft Defender automatiquement installé sur leur PC. Fait intéressant, un document de support de Microsoft mentionne ce changement sans tambour ni trompette, notant que Microsoft Defender sera bientôt installé sur votre PC en tant qu’application Microsoft 365 normale :

À partir de fin février 2023, l’application Microsoft Defender sera incluse dans le programme d’installation de Microsoft 365. Cela indique que lorsque vous installez les applications Microsoft 365 sur votre appareil Windows, l’application Microsoft Defender sera automatiquement installée avec vos autres applications. Si vous avez un abonnement Microsoft 365 actif et que vous avez déjà installé les applications Microsoft 365, l’application Microsoft Defender sera installée automatiquement avec la prochaine mise à jour. Lancez-le simplement à partir du menu Démarrer et connectez-vous avec le compte Microsoft personnel que vous utilisez pour Microsoft 365.

Il est important de noter que vous n’avez pas nécessairement besoin de Microsoft Defender sur votre PC Windows grâce à la sécurité Windows, mais il pourrait servir de guichet unique utile pour la protection de tous vos appareils pris en charge. C’est aussi un logiciel que vous pouvez télécharger directement depuis le Microsoft Store, mais gardez à l’esprit que vous devrez vous connecter depuis votre compte Microsoft pour activer la protection associée.

Est-ce que Microsoft Defender en vaut la peine ?

Microsoft Defender est plus qu’un simple antivirus. Il s’agit d’une solution de sécurité complète qui protège vos informations les plus précieuses de plusieurs manières. En plus de vous empêcher de télécharger des applications suspectes ou potentiellement indésirables, Microsoft Defender comprend également une suite d’applications développées par Microsoft qui vous aident à vous protéger en ligne et hors ligne. Certaines de ces applications sont :

Pare-feu et protection du réseau : contrôlez le trafic entrant et sortant sur votre appareil et bloquez les tentatives non autorisées de connexion à votre réseau.

Protection contre les rançongiciels : empêchez les pirates de crypter vos fichiers et de vous demander une rançon pour les récupérer.

Contrôle parental : vous permet de surveiller l’activité en ligne de vos enfants, de définir des limites de temps et de contenu et de bloquer les sites Web inappropriés.

Protection du compte : vous alerte si quelqu’un essaie d’accéder à votre compte Microsoft ou à ses services associés, tels qu’Outlook ou OneDrive.

Protection de l’appareil : tirez parti des capacités matérielles pour renforcer la sécurité du système d’exploitation et empêcher le démarrage ou la modification non autorisés.

Microsoft Defender est mis à jour régulièrement et sans frais supplémentaires, vous assurant ainsi de toujours disposer de la protection la plus récente contre les menaces émergentes. De plus, il s’intègre de manière transparente à Windows 10 et Windows 11, offrant une expérience transparente et transparente.

