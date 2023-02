Apple paiera 2 à 3 fois plus que ses concurrents pour les dalles iPad OLED

Les panneaux OLED pour iPad coûteront à Apple deux à trois fois plus que les entreprises concurrentes paient pour des écrans OLED de taille similaire, selon un nouveau rapport sur la chaîne d’approvisionnement.

Alors que d’autres entreprises paient 100 $ à 150 $ pour un panneau OLED d’environ 10 pouces, Apple devrait payer 270 $ à 350 $ en raison de l’exigence d’une spécification nettement plus élevée…

Arrière-plan

Nous avons déjà parlé de la feuille de route d’affichage d’Apple. Cela a commencé avec l’écran LCD IPS avec rétroéclairage conventionnel, qui est toujours utilisé dans les anciens Mac et les iPhone moins chers.

La prochaine étape était l’écran LCD IPS avec rétroéclairage miniLED. Apple est passé à cela pour les modèles d’iPad Pro et l’utilise maintenant dans le nouveau MacBook Pro.

OLED passe progressivement des écrans plus petits aux plus grands. Apple a d’abord adopté OLED dans l’Apple Watch avant de l’introduire sur l’iPhone, à commencer par l’iPhone X. La société ne l’a pas encore utilisé dans les iPad ou les MacBook, mais devrait commencer ce processus l’année prochaine.

Apple a donné son feu vert pour que les travaux commencent sur le projet en janvier.

Apple paiera 2 à 3 fois plus que ses concurrents

L’Elec rapporte qu’Apple devrait payer deux à trois fois plus que ses concurrents, pour des dalles de taille équivalente.

On s’attend à ce que le prix des diodes électroluminescentes organiques (OLED) pour iPad fournies par les fabricants de panneaux nationaux à Apple soit 2 à 3 fois supérieur à celui des OLED de même taille qu’auparavant. Il y a une analyse que le prix sera inévitablement cher parce que la méthode à deux tandems avec deux couches d’émission OLED et des technologies de haut niveau telles que LTPO TFT sont appliquées. Sur la base de la couverture de cet article le 27, il a été constaté qu’Apple, LG Display et Samsung Display discutaient du prix des panneaux OLED pour iPad dont la sortie est prévue l’année prochaine, avec des modèles 11 pouces à 270 $ et 13 pouces. modèles à 350 $. Le prix de fourniture des panneaux OLED pour les premiers produits informatiques 10 pouces existants est d’environ 100 à 150 dollars.

Les panneaux OLED de l’iPad seront beaucoup plus avancés

Comme le note le rapport, la raison en est qu’Apple exige une spécification beaucoup plus avancée que les panneaux OLED existants de cette taille.

Plus précisément, Apple souhaite utiliser un hybride verre/film pour éviter le gauchissement, plutôt que le film flexible moins cher utilisé par la plupart des produits ; et la société prévoit de doubler le nombre de pixels, d’augmenter la luminosité et de prolonger la durée de vie.

La mise à l’échelle du film polyamide flexible utilisé dans les iPhones sur des écrans iPad et MacBook plus grands est délicate, car cette flexibilité peut créer une déformation, qui peut être visible sur des écrans plus grands. Pour cette raison, Apple devrait utiliser à la place un écran à film hybride verre-polyamide – qui combine la flexibilité nécessaire pour les cadres minces avec la rigidité nécessaire pour éviter le gauchissement. Apple aurait également demandé à Samsung d’utiliser une forme connue sous le nom de « OLED tandem à deux piles », qui utilise deux couches de pixels au lieu d’une. Doubler les pixels de cette manière permet d’obtenir des écrans plus lumineux, tout en prolongeant leur durée de vie. Ce dernier est un facteur important pour les iPad et les MacBook, que les gens conservent généralement plus longtemps que les iPhone.

Photo : Daniel Romero/Unsplash

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :