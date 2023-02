Samsung lance One UI 5.1 pour Galaxy Z Flip (OG) et Galaxy A23

Ces jours-ci, Samsung fournit son nouveau skin personnalisé – One UI 5.1 aux téléphones éligibles. Le géant technologique sud-coréen a déjà publié la mise à niveau de ses téléphones haut de gamme sortis au cours des deux dernières années. Maintenant, la société se concentre sur les nouveaux téléphones de milieu de gamme et les anciens téléphones haut de gamme. Aujourd’hui, Samsung déploie la nouvelle mise à jour One UI 5.1 pour le Galaxy Z Flip d’origine et le nouveau smartphone Galaxy A23.

Samsung lance le nouveau logiciel avec le correctif de sécurité mensuel de février 2023 et une pile de nouvelles fonctionnalités. Comme il s’agit d’une mise à niveau majeure, elle pèse plus que les mises à jour de sécurité, alors assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace sur votre téléphone.

Pour le moment, la mise à jour est en phase de roulement et sera disponible pour tout le monde dans un instant. Si vous êtes un utilisateur du Galaxy A23, alors actuellement, l’OTA se développe en Ukraine avec la version du firmware A235FXXU2CWB4. Alors que le Galaxy Z Flip récupère le nouveau logiciel avec le numéro de build F700FXXUAJWAD, disponible pour les utilisateurs en Australie.

Passant à la liste des modifications, Samsung pousse One UI 5.1 vers Galaxy A23 et Z Flip avec des fonctionnalités telles qu’un nouveau widget de batterie, la prise en charge de l’album de partage familial dans l’application Galerie, un accès rapide à l’application Expert RAW pour appareil photo, AR amélioré emojis et zone AR, améliorations pour les applications de stock, collaboration dans Samsung Notes, Samsung Internet, etc.

Vous pouvez vous rendre sur cette page pour voir le changelog complet du Une mise à jour de l’interface utilisateur 5.1.

Que vous possédiez le Galaxy A23 ou le Galaxy Z Flip, vous pouvez facilement mettre à jour votre téléphone vers One UI 5.1. Comme je l’ai dit plus tôt, la mise à jour est actuellement en phase continue, si vous n’avez pas reçu la mise à jour sur votre téléphone, vous pouvez la vérifier manuellement en accédant à Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer pour vérifier le nouveau logiciel. Comme il s’agit d’un déploiement par lots, la mise à jour peut prendre quelques jours de plus pour certains utilisateurs.

Si vous êtes pressé, vous pouvez charger manuellement le micrologiciel sur votre téléphone, si vous connaissez le processus. Que vous souhaitiez mettre à jour votre téléphone via OTA ou que vous souhaitiez télécharger le micrologiciel, consultez cette histoire pour plus d’informations sur la mise à jour des téléphones Galaxy vers la nouvelle mise à jour.

