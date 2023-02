Les nouvelles lunettes intelligentes Xiaomi AR vous permettront d’entrer dans le futur

Le MWC 2023 bat son plein. Et au cas où vous ne sauriez pas ce qu’est le Mobile World Congress, il s’agit essentiellement d’un salon professionnel. Mais pour MWC, c’est surtout pour les passionnés de mobiles. En d’autres termes, c’est l’endroit où un produit, un concept ou un prototype reçoit beaucoup d’attention. Et en plus de lancer la série 13 à l’échelle mondiale, Xiaomi a profité de cette occasion pour présenter son dernier projet.

Cependant, il ne ressemble à aucun autre prototype que vous auriez pu voir dans différents événements auparavant. Au lieu de cela, Xiaomi a surpris les fans avec une paire de lunettes de réalité augmentée. Et ce qui rend ce concept si étonnant, c’est qu’il utilise une technologie beaucoup plus avancée que toutes les autres lunettes AR actuellement disponibles.

Le matériel de Xiaomi Wireless AR Smart Glass Explorer Edition

Ainsi, la paire de lunettes AR avancées passe par « Xiaomi Wireless AR Smart Glass Explorer Edition ». Et en ce qui concerne le matériel, la première chose qui se démarque est le boîtier. Il ressemble aux lunettes de soleil Terminator surdimensionnées.

Néanmoins, l’avant des nouvelles lunettes Xiaomi AR est livré avec une paire d’écrans Micro-OLED. Ces panneaux peuvent offrir des visuels FHD et peuvent aller jusqu’à 1200 nits de luminosité. L’AR Smart Glass est également livré avec trois caméras orientées vers l’avant, qui cartographient l’environnement directement devant l’utilisateur.

Maintenant, même si le nouveau Xiaomi Wireless AR Smart Glass est livré avec des composants de pointe et un grand cadre, il est assez léger. Le poids total n’est que de 126 grammes. Et cela indique que les utilisateurs pourront le porter pendant une période prolongée sans ressentir aucune gêne.

Alors, qu’est-ce qui alimente le verre AR? Eh bien, Xiaomi a opté pour le chipset Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 1. Il n’y a pas de stockage intégré, ce qui indique qu’il doit être connecté à un périphérique hôte. Mais tout ce matériel n’est pas ce qui sépare le verre intelligent AR de la concurrence. Au lieu de cela, la fonctionnalité du verre AR est le principal atout.

Que peut faire le verre intelligent AR ?

Comme son nom l’indique, le tout nouveau Xiaomi AR est entièrement sans fil. Il se connecte à un appareil via un « lien de communication propriétaire à faible latence ». Et ce que la marque chinoise suggère, c’est qu’elle peut offrir une latence de seulement 50 ms, ce qui est si rapide que vous ne pourrez pas remarquer de décalage.

Le matériel interne, combiné à une connexion à faible latence, peut faire du verre Xiaomi AR une expérience qui sera vraiment hors de ce monde. Maintenant, pour comparer, la plupart des lunettes AR concurrentes utilisent une connexion par câble. Par exemple, le TCL Nextwear S nécessite une connexion filaire pour fonctionner. Et le fil connecté peut sûrement gêner.

En dehors de cela, dans leur forme la plus élémentaire, les nouvelles lunettes intelligentes Xiaomi peuvent faire à peu près tout ce dans quoi le nReal Air excelle. Autrement dit, il vous offrira un écran portable qui sera directement sur votre visage tout le temps.

Mais le fait est que vous pouvez utiliser les lunettes Xiaomi pour faire plus que simplement regarder des vidéos. Le verre a de nombreuses applications AR prêtes. Et ce qu’il y a de mieux à leur sujet, c’est qu’ils sont bien plus avancés que la concurrence.

On peut même vous proposer un bureau virtuel interactif qui peut vous permettre de garder plusieurs fenêtres ouvertes simultanément. Et pour la technologie de cartographie, vous pouvez contrôler chaque aspect des fenêtres, y compris les déplacer, les redimensionner et les fermer.

Comme cette application AR, Xiaomi a présenté deux autres démos lors de l’événement MWC 2023. Tous peuvent vous offrir un sentiment de réalisme que la concurrence s’efforce encore de rattraper. Dans l’ensemble, bien que les lunettes AR soient au stade de prototype, elles semblent prêtes à l’emploi. Et nous ne pouvons pas attendre que les unités commerciales arrivent sur le marché.