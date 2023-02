La Chine sur les automobiles : Considérez-vous avertis

Point de vue de l’éditeur : Nous avons d’abord commencé à étudier le marché chinois des véhicules électriques en raison de son importance pour les semi-remorques, mais nous sommes devenus de plus en plus fascinés (certains diraient obsédés) au fur et à mesure que nous apprenons. L’automobile est une industrie importante pour toute économie développée et le marché chinois des véhicules électriques présente de nombreuses caractéristiques d’une industrie qui pourrait un jour devenir un acteur mondial majeur. Si les tendances actuelles se poursuivent, les fabricants chinois de véhicules électriques seront importants non seulement pour le marché des semi-remorques, mais pour l’économie mondiale.

Une combinaison de facteurs le rend intéressant. Le premier est son taux de croissance. De 500 000 unités en 2017 à environ 6,5 millions d’unités en 2022, l’industrie a enregistré un TCAC de 63 % et devrait continuer à croître à deux chiffres pendant au moins les prochaines années.

Les décideurs politiques chinois envoient tous les signaux qu’ils favorisent l’industrie pour une multitude de raisons, donc même s’ils réduisent les subventions explicites comme ils le font actuellement, il existe encore de nombreuses autres façons pour le gouvernement d’accorder un traitement favorable au secteur.

Note de l’éditeur:

L’auteur invité Jonathan Goldberg est le fondateur de D2D Advisory, une société de conseil multifonctionnelle. Jonathan a développé des stratégies de croissance et des alliances pour des entreprises des secteurs de la téléphonie mobile, des réseaux, des jeux et des logiciels.

Un autre facteur important est la diversité des fournisseurs. Ce rapport de Technode répertorie 30 fabricants de véhicules électriques, ce qui est probablement le même nombre pour les fabricants de véhicules électriques de tous les autres pays réunis. Le modèle de développement chinois semble bien s’accommoder de ce type de fragmentation quasi anarchique du marché. Nous avons observé des schémas similaires dans de nombreuses autres industries. Par exemple, la Chine comptait autrefois 1 000 fabricants de combinés et compte aujourd’hui probablement 2 000 sociétés de semi-conducteurs.

D’un point de vue commercial, cela n’a guère de sens, mais ces autres industries démontrent que cette approche peut apporter des avantages à l’ensemble de l’économie. Les planificateurs gouvernementaux veulent encourager la croissance d’une industrie, mais reconnaissent à juste titre qu’ils ne devraient pas choisir les gagnants. Au lieu de cela, le modèle semble être de parrainer un grand nombre d’entreprises, puis de laisser les forces commerciales darwiniennes jouer dans l’ensemble du secteur, réduisant finalement le nombre à une poignée de champions aguerris, qui sont alors prêts à rivaliser sur la scène mondiale avec des chaînes d’approvisionnement et des écosystèmes de fournisseurs testés. Le marché chinois des véhicules électriques montre aujourd’hui tous les signes de suivre ce livre de jeu, et il sera amusant (et important) de suivre ce processus jusqu’à cette conclusion.

Enfin, il nous semble important de garder à l’esprit les ambitions exportatrices de ces entreprises. Certains des plus grands fabricants de véhicules électriques ont été très occupés à développer leurs réseaux mondiaux de concessionnaires et de logistique. Encore une fois, cela ressemble beaucoup aux fabricants de combinés chinois, qui ont équilibré un solide support local chez eux pour établir des marchés d’exportation dans le monde entier. Si ce modèle se déroule comme nous le suggérons ci-dessus, dans quelques années, nous verrons probablement les véhicules électriques chinois détenir une part massive du marché mondial des véhicules électriques.

Tout cela étant dit, rien de tout cela n’est certain.

Pour mettre tout cela en perspective, les ventes de véhicules électriques en Chine sont encore assez faibles. Ils ont contribué à environ 25 % des ventes totales de voitures en Chine en 2022, encore une petite partie. Le marché automobile mondial a fluctué pendant la pandémie entre 65 millions et 88 millions de véhicules, de sorte que les ventes de véhicules électriques en Chine représentent moins de 10 % des ventes mondiales totales de voitures. C’est un grand nombre par rapport à ce qu’ils étaient il y a quelques années, mais ce n’est pas encore un grand nombre par rapport à l’ensemble du marché.

Il existe également de nombreuses raisons de douter du récit selon lequel les véhicules électriques remplacent entièrement les véhicules à moteur à essence traditionnels. Une grande partie de la croissance à ce jour dans le monde provient du support gouvernemental, des politiques qui diminuent partout. Il existe également de nombreuses questions légitimes sur le respect de l’environnement des véhicules électriques. Nous avons vu des études qui montrent qu’un véhicule électrique conduit en Chine à l’électricité produite par des centrales au charbon est en fait plus contributeur de carbone que les moteurs à essence hyper optimisés conduits dans la plupart des économies développées.

Il existe également de nombreuses raisons de douter que le modèle de survie du plus apte de la Chine pour la sélection des gagnants se traduira par le résultat souhaité de quelques concurrents à grande échelle. Les coûts en capital de la construction de voitures sont punitifs, et nous pourrions donc très bien nous retrouver avec quelques dizaines de concurrents de sous-échelle, trop petits pour se développer à l’échelle mondiale, mais trop importants pour les économies locales pour être autorisés à se rationaliser.

Il y a aussi des préoccupations géopolitiques bien réelles. Le premier de ces risques se manifeste déjà sous la forme de sanctions américaines sur les puces. Jusqu’à présent, l’industrie des véhicules électriques est largement épargnée par ceux-ci, et la plupart des versions dont ils ont besoin pourraient être achetées auprès de fournisseurs nationaux. Malgré cela, il n’est pas trop difficile de voir les sanctions se propager davantage et créer potentiellement des contraintes sur la chaîne d’approvisionnement.

Une vague encore plus grande de problèmes se profile de loin à l’horizon. De nombreux lecteurs se souviennent de la montée en puissance dans les années 1990 des constructeurs automobiles japonais qui ont surpassé les constructeurs automobiles américains et ont pris une part massive dans le monde. Cela a conduit à une vague d’hystérie à propos de la conquête du monde par le Japon. Ils ont fait des films à ce sujet (plus d’un, aucun bon). Et le Japon était un pays allié et ami. Il y aura une réaction importante contre les constructeurs automobiles chinois, les gouvernements se soucient beaucoup de l’industrie et les gens sont déjà assez paranoïaques quant à l’ambition de la Chine. Ce n’est pas encore dans les gros titres, mais le sera bientôt.

Malgré tout cela, nous pensons toujours que c’est une industrie qui mérite d’être surveillée. Le marché chinois des véhicules électriques montre déjà une nouvelle façon de construire des voitures, ou du moins de nouvelles façons de construire des chaînes d’approvisionnement pour les voitures. Nous avons spéculé dans le passé sur la façon dont la fabrication automobile pourrait (ou non) ressembler à la fabrication électronique, avec un modèle fortement découplé et fortement externalisé.

Si l’histoire est un guide (un si raisonnablement important), cela pourrait donner à ces entreprises un gros avantage en termes de coûts, et bien avant qu’un régulateur n’intervienne, cela obligerait les entreprises non chinoises à modifier également leurs modèles. Le simple fait que les équipementiers chinois s’engagent dans cette voie crée un «nettoyage des tuyaux» derrière lequel d’autres entreprises peuvent «se tirer», profitant de la nouvelle chaîne d’approvisionnement électrique émergente. Cela n’indique peut-être pas grand-chose pour Ford ou Daimler, mais est susceptible d’ouvrir les yeux dans d’autres pays quant au domaine du possible (en vous regardant l’Inde). Notre thèse est que la politique de développement industriel de la Chine peut être considérée comme un ensemble d’expériences peu contrôlées. Ces processus ont des moyens de forcer le changement bien au-delà de leurs frontières.

Ce qui nous amène au sujet des véhicules autonomes. Nous avons délibérément laissé cela pour la fin car tout ce qui précède va se produire avant que nous n’atteignions un haut niveau d’autonomie, mais de nombreuses leçons sont toujours valables ici. Beaucoup, sinon la plupart, des fabricants chinois de véhicules électriques explorent l’autonomie – certains superficiellement, beaucoup très profondément.

Les voitures autonomes vont évidemment changer radicalement le marché. Mais dans l’état actuel des choses, il est très difficile de savoir quand cela se produira, et nombreux sont ceux qui affirment que cela prendra des décennies. En supposant que cela se produise un peu plus tôt que jamais, il y aura un net fossé entre ceux qui peuvent y parvenir et ceux qui ne le font pas. Quelqu’un qui ne doit pas être nommé (mais qui dirige une entreprise de véhicules électriques et une entreprise de médias sociaux) soutient que l’autonomie sera un marché majoritaire après le vainqueur. Nous pensons qu’il est plus probable qu’il y aura un certain nombre d’entreprises qui l’atteindront à proximité les unes des autres et partageront les bénéfices au sein de ce petit groupe. Si cela est vrai, il est très probable que parmi ce petit groupe se trouvera une entreprise chinoise.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :