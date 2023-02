Ce sont toutes les nouvelles de Microsoft 365 pour cette semaine

Nous terminons le mois de février avec style et nous le faisons en mettant en évidence les nouveautés qui arriveront à Microsoft 365. Le service Microsoft continue de s’améliorer chaque semaine et nous en avons ici un échantillon.

Envoyer des documents Microsoft Word vers Kindle

Comme nous vous l’avons déjà dit, Microsoft ajoute une nouvelle fonctionnalité appelée 117542 à la feuille de route Microsoft 365 qui permettra aux utilisateurs d’envoyer des documents depuis Microsoft Word (Win32, Web, Mac) vers la liseuse Kindle ou l’application Kindle. Il devrait commencer à être déployé à la mi-mars et être largement disponible à la mi-avril.

Présentation de la fonctionnalité de navigation simplifiée dans le centre d’administration Teams

Microsoft facilite la navigation des administrateurs informatiques dans le centre d’administration Teams grâce à une nouvelle fonctionnalité de navigation simplifiée à gauche. La fonctionnalité apparaît sous la balise 98394 sur la feuille de route Microsoft 365. Permettre aux administrateurs d’épingler les options de menu préférées dans le volet de navigation, réduisant ainsi l’encombrement et leur permettant de trouver facilement des informations.

Microsoft déclare : « D’un simple clic sur un bouton, les administrateurs peuvent facilement ajouter ou supprimer des éléments de menu de leur liste épinglée, puis afficher leur navigation personnalisée en cliquant sur le bouton « Afficher l’épinglage » ». La fonctionnalité commencera à être déployée à la mi-mars et devrait être disponible pour tout le monde d’ici la fin mars.

Nouveautés d’Outlook avec les libellés d’e-mail

Microsoft a annoncé que le client de bureau Outlook « correspondra à l’étiquette la plus sensible des pièces jointes dans les e-mails ». La fonctionnalité étiquetée 100490 dans la feuille de route de Microsoft 365 permettra aux administrateurs de configurer ce paramètre pour utiliser « le paramètre avancé cmdlet set-labelpolicy ou utiliser le portail de conformité pour configurer la stratégie d’étiquette ».

La fonctionnalité devrait commencer à être déployée début avril et être généralement disponible d’ici la fin avril. Une fois disponible, les utilisateurs pourront voir automatiquement ou via des recommandations quels e-mails reçoivent la balise la plus élevée de la balise de pièce jointe.

Bien que ces fonctionnalités devraient atteindre la disponibilité générale dans un avenir proche, nous vous invitons à consulter le tour d’horizon de la semaine dernière au cas où vous l’auriez manqué. Assurez-vous également de partager avec nous la fonctionnalité que vous attendez le plus dans la section des commentaires.

