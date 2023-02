Xiaomi tacle Apple et Samsung avec son appareil à 1000$

Dans un effort pour rivaliser avec Apple et Samsung pour les parts de marché dans le segment haut de gamme, Xiaomi a dévoilé dimanche son téléphone mobile phare à l’échelle mondiale. Les Xiaomi 13 et 13 Pro sont sortis pour la première fois en Chine en décembre. Cependant, la marque basée à Pékin expédie désormais les appareils vers des pays étrangers.

L’appareil Xiaomi 13 Pro est équipé du chipset Snapdragon 8 Gen 2 le plus récent d’une société américaine, Qualcomm. Il est livré avec un écran tactile de 6,73 pouces. Il dispose d’un appareil photo à triple objectif et d’autres fonctionnalités haut de gamme comme la charge ultra-rapide. La marque s’est vantée des caractéristiques de l’appareil photo qu’elle a « co-conçu » avec la société allemande Leica.

En termes de prix, le prix de départ du Xiaomi 13 est de 999 euros (1 053 $). Cependant, le modèle Pro haut de gamme commence à 1 299 euros (1 370 $). Selon la société de recherche IDC, Xiaomi a connu une année difficile en 2022, ses livraisons de téléphones mobiles ayant chuté de 26 % d’une année sur l’autre. Il s’agit de la plus forte baisse parmi les cinq plus grands fabricants de combinés. Les derniers résultats financiers accessibles montrent que l’entreprise a subi des pertes au troisième trimestre 2022.

Le marché de la téléphonie mobile continue de croître

Xiaomi a connu un certain nombre de défis, notamment un climat socio-économique plus difficile provoqué par le ralentissement de l’économie chinoise. IDC estime que 1,21 milliard de téléphones mobiles ont été livrés dans le monde en 2022, ce qui représente le moins de ventes annuelles depuis 2013. Neil Mawston, analyste chez TechInsights, a déclaré à CNBC par e-mail

« Xiaomi fait face à de multiples vents contraires à l’intérieur de la Chine à cause d’un iPhone d’Apple toujours populaire, d’un Honor étonnamment fort et de consommateurs chinois inconstants qui passent souvent d’une marque de matériel Android à un autre en un clin d’œil »,

Rappelons que Honor n’est devenu indépendant qu’après que l’interdiction américaine de Huawei a forcé l’entreprise à vendre Honor.

Au fil des ans, Xiaomi est devenue l’une des plus grandes marques de téléphones mobiles, grâce à un plan qui consiste à lancer des produits haut de gamme à des prix incroyablement bas. Il a commencé à chercher à pénétrer les marchés mondiaux il y a environ sept ans, en utilisant une approche similaire. Le haut de gamme du marché, où les marges sont plus importantes et le marché continue de croître, est cependant celui où il vise désormais à percer.

Xiaomi devra faire face à une tâche difficile face à Apple et Samsung

Selon les statistiques de Canalys, la part de marché des téléphones portables haut de gamme, ou ceux qui coûtent plus de 800 dollars, est passée de 11% en 2020 à 18% en 2022. Il sera difficile pour Xiaomi de concurrencer Apple et Samsung lorsqu’il monte dans la catégorie luxe. Canalys affirme également que 92% du marché haut de gamme en 2022 était composé de produits Samsung et Apple. Runar Bjørhovde, analyste de recherche chez Canalys, a déclaré à CNBC par e-mail

« Concurrencer Apple et Samsung est incroyablement difficile. Non seulement pour correspondre aux produits leaders du marché, mais surtout pour affronter d’énormes entreprises avec une notoriété exceptionnelle de la marque, des perceptions haut de gamme, des solutions axées sur l’expérience et des écosystèmes de produits avec une forte adhérence à l’utilisateur », Xiaomi est le dernier acteur chinois des smartphones qui tente de casser le haut de gamme du marché. Oppo a lancé ce mois-ci son premier téléphone pliable pour le marché étranger qui coûte plus de 1 000 dollars.

À propos de Xiaomi

La marque chinoise Xiaomi crée, développe et commercialise des ordinateurs portables, des appareils électroménagers, des téléphones portables, des applications mobiles et d’autres appareils. Le siège social de la société est à Pékin, en Chine, et il a été créé en 2010 par Lei Jun et quelques autres. Avec une portée considérable dans des pays comme la Chine, l’Inde et l’Europe, Xiaomi est devenue l’une des plus grandes marques de téléphones mobiles de la planète. Les téléphones portables de la société sont réputés pour leurs fonctionnalités haut de gamme et leur faible coût. Ils incluent assez souvent les technologies les plus récentes telles que les écrans en hausse, les processeurs puissants et les caméras intelligentes.

En plus des téléphones portables, Xiaomi produit également une large gamme d’autres produits électroniques grand public, notamment des téléviseurs intelligents, des ordinateurs portables, des trackers de fitness, des purificateurs d’air, etc. La société met fortement l’accent sur l’innovation et a obtenu de nombreux brevets pour ses avancées technologiques. Dans l’ensemble, Xiaomi est devenu un acteur majeur sur le marché mondial de l’électronique grand public et continue d’élargir ses offres et d’atteindre de nouveaux clients dans le monde entier.