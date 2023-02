Xiaomi 13 et 13 Pro lancés à l’international

Xiaomi a dévoilé ses Xiaomi 13 et 13 Pro il y a quelques mois en Chine. Depuis leur sortie en Chine, nous attendons les débuts mondiaux. Comme prévu, Xiaomi s’est rendu au MWC 2023 pour amener les deux produits phares sur les marchés internationaux. Désormais, le duo d’appareils phares avec Snapdragon 8 Gen 2, des écrans magnifiques, un nouveau langage de conception et des appareils photo Leica sont prêts à rivaliser avec les goûts de la série Samsung Galaxy S23.

Caractéristiques et fonctionnalités clés des Xiaomi 13 et 13 Pro

Le Xiaomi 13 est un concurrent direct du Samsung Galaxy S23 et de son format compact. L’appareil dispose d’un écran OLED de 6,36 pouces avec une résolution Full HD+ et une luminosité maximale de 1 900. La configuration de l’appareil photo est livrée avec le réglage Leica pour des prises de vue impressionnantes. Il y a une caméra principale avec une résolution de 50 MP et OIS. De plus, il y a un tireur ultra large de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP avec OIS et zoom optique 3x.

Le Xiaomi 13 Pro contient un écran LTPO AMOLED de 6,73 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Il obtient également une résolution plus élevée de 1440p. Il y a un capteur de température de couleur ambiante qui ajuste la température de couleur de l’écran. En termes d’optique, le téléphone contient un Sony IMX989 de 1 pouce de 50 MP avec OIS. Il existe également un téléobjectif de 50 MP avec zoom optique 3x et un vivaneau ultra large de 50 MP avec mise au point automatique et prise en charge de Macro.

Le Xiaomi 13 prend en charge la charge rapide de 67 W, qui, même en 2023, est assez rapide. Il n’est peut-être pas étonnamment rapide mais peut faire le travail, et c’est au-delà de ce que certains produits phares proposent. Le Pro est livré avec une charge rapide jusqu’à 120 W, ce qui est certainement plus impressionnant. Les deux appareils sont livrés avec une charge sans fil de 50 W et une charge sans fil de 10 W. Ils sont livrés avec Wi-Fi 6, Bluetooth, indice de protection IP68, haut-parleurs stéréo Dolby Atmos et IR Blaster.

Au cas où vous seriez curieux, oui, ces appareils avec Android 13 et MIUI 14 sont tout droit sortis de la boîte.

Prix ​​et disponibilité

Xiaomi n’a pas encore donné plus de détails concernant la disponibilité. Mais nous nous attendons à ce que ces appareils frappent la plupart des pays européens, ainsi que l’Inde et d’autres marchés asiatiques. Le Xiaomi 13 sera mis en vente le 8 mars. Il existe trois options de couleur : noir, blanc et vert floral. Le prix commence à 999 € pour la variante 8 Go/256 Go.

En ce qui concerne le Xiaomi 13 Pro, l’appareil arrivera également sur le marché le 8 mars. Il sera moins coloré avec seulement les options de couleur Ceramic Black et Ceramic White. Son prix débutera à partir de 1 299 € pour l’option 12 Go/256 Go.

Xiaomi a également dévoilé le Xiaomi 13 Lite lors de l’événement, mais nous en parlerons dans un article séparé. Il y a des rumeurs sur un Xiaomi 13 Ultra, mais l’appareil pourrait sortir à l’avenir. Nous verrons peut-être une sortie en milieu d’année, car il n’y aura pas de série Xiaomi 13S cette année. Pour 2023, la vanille et le Pro seront les seuls produits phares aux côtés d’une éventuelle variante Ultra.