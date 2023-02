Nokia apporte des changements majeurs à son logo pour la première fois en 60 ans

Afin de s’aligner sur l’objectif de l’entreprise de se concentrer sur la croissance, Nokia a annoncé aujourd’hui son intention de modifier le logo de sa marque pour la première fois en près de 60 ans. L’entreprise utilisera un nouveau design (comme indiqué dans l’image ci-dessous). Comme vous pouvez le voir sur l’image, le nouveau logo Nokia est composé de cinq formes distinctes. De plus, une variété de couleurs ont remplacé les nuances bleues distinctives du logo original.

« Il (l’ancien logo) concernait les téléphones portables et aujourd’hui, nous sommes une entreprise de technologie commerciale », a déclaré à Reuters le directeur général de Nokia, Pekka Lundmark, dans une interview.

Lundmark a conçu un plan en trois étapes après avoir pris la direction de Nokia en faillite en 2020. Ces phases étaient le redémarrage, l’accélération et l’extension. Lundmark a également déclaré que la deuxième phase est sur le point de commencer après la fin de la phase de redémarrage. L’accent principal de Nokia est maintenant sur la vente d’appareils à d’autres entreprises, même s’il espère toujours étendre sa société de fournisseur de services.

Lundmark a déclaré: «Notre activité d’entreprise a augmenté de 21% l’année dernière et représente actuellement environ 8% de nos ventes, (ou) environ 2 milliards d’euros, et nous espérons la vendre dès que possible. Jusqu’à deux chiffres. Le signal est très clair, nous ne voulons entrer que dans des entreprises où nous pouvons voir un leadership mondial.

Le passage de Nokia à l’automatisation des usines et aux centres de données les mettra également en concurrence avec de grandes entreprises technologiques comme Microsoft et Amazon. Lundmark a déclaré: « Il y aura de nombreux types de cas différents, parfois ce seront nos partenaires … parfois ils peuvent être nos clients … Je pense qu’il y aura des cas où ils seront des concurrents. »

Historique des modifications du logo Nokia (modifications mineures)

Le logo Nokia a subi plusieurs changements au fil des ans. La plupart des changements sont mineurs et reflètent l’évolution et la croissance de l’entreprise à l’époque. Voici un bref historique du logo de Nokia :

1865 – Nokia est fondée en tant que papeterie à Tampere, en Finlande. Pour le moment, il n’y a pas de logo. 1965 – Nokia commence à produire de l’électronique et un logo simple est introduit. Il se compose du mot « Nokia » écrit en lettres bleues, avec un petit rectangle bleu au-dessus du « i ». 1971 – Le logo est mis à jour pour inclure une nouvelle police de caractères et un petit cercle, censé représenter une onde radio. 1982 – Le logo est simplifié pour ne contenir que le mot « Nokia » en lettres bleues en gras. 1992 – Un nouveau logo plus moderne est introduit, avec le mot « Nokia » en lettres bleues grasses, avec une ligne courbe au-dessus du « i ». Ce logo devient synonyme de la montée en puissance de Nokia sur le marché de la téléphonie mobile dans les années 1990. 2011 – Alors que Nokia cherche à se réinventer, il introduit un nouveau logo comportant le mot « Nokia » en lettres minuscules, avec une nouvelle police de caractères et un symbole distinctif « O barré ». Ce logo est conçu pour refléter l’engagement de Nokia envers l’innovation et les nouvelles technologies. 2015 – Nokia vend son activité de téléphonie mobile à Microsoft et la marque Nokia n’est plus utilisée sur les téléphones. La société présente un nouveau logo comportant le mot « Nokia » en lettres bleues, avec un design simple et moderne.

Aujourd’hui, Nokia se concentre principalement sur la fourniture d’équipements et de services de télécommunications, et son logo reflète cette nouvelle orientation.

À propos de Nokia

Nokia est une société de télécommunications multinationale finlandaise fondée en 1865. Initialement, la société fabriquait des produits en papier. Plus tard, il s’est concentré sur l’électronique et les équipements de télécommunications. Nokia a joué un rôle majeur dans le développement de la norme de téléphonie mobile GSM. À un moment donné, c’était la plus grande marque de téléphones mobiles au monde. Ces dernières années, Nokia s’est concentré sur la fourniture d’équipements et de services de télécommunications, tels que l’infrastructure réseau et les logiciels. La société a également été impliquée dans le développement de la technologie 5G. Elle s’est également associée à d’autres marques de l’industrie des télécommunications pour fournir ces services.

Nokia a eu un impact solide sur l’industrie des télécommunications. Il est également reconnu pour son innovation et ses contributions au développement de nouvelles technologies. Bien que l’entreprise ait fait face à certains défis ces dernières années, elle reste un acteur majeur du marché des télécoms.