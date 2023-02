OnePlus 11 prend désormais en charge Snapdragon Spaces – la solution AR de Qualcomm

En collaboration avec Qualcomm, OnePlus a créé le premier appareil alimenté par Snapdragon 8 Gen 2 qui prend en charge Snapdragon Spaces. Snapdragon Spaces est une plate-forme de développement pour les applications de réalité augmentée (AR). Au MWC 2023, la société dévoilera cette fonctionnalité. Selon OnePlus et Qualcomm, le potentiel des Qualcomm Wireless AR Wireless Smart Viewers sera démontré par le OnePlus 11.

OnePlus affirme que ses développeurs ont travaillé «jour et nuit» pour préparer Snapdragon Spaces pour son dernier téléphone mobile phare pour la première fois dans les annales de son processeur phare 8 Gen 2 compatible avec le ray tracing. Ce degré d’interopérabilité amélioré avec les visionneuses intelligentes sans fil AR sans fil basées sur la plate-forme XR2 de Qualcomm.

La version la plus récente d’OxygenOS est livrée avec Android Hardware Abstraction Layer. Cela permet au OnePlus 11 de prendre en charge les espaces Snapdragon. Parce que la couche d’abstraction matérielle Android est une condition préalable à l’intégration du SDK Snapdragon Spaces. Dans le cadre du développement de sa première solution Hardware Ray Tracing pour les environnements mobiles XR, OnePlus a également mis à profit son partenariat avec Qualcomm.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Les résultats seront affichés lors du XR Stage Show, qui sera organisé par OnePlus dans sa nouvelle zone AR au MWC 2023. Il présentera également son tout dernier appareil concept construit autour du nouveau partenaire de jeu mobile de l’OEM, Tower of Fantasy. Du 27 février au 2 mars, il peut être visionné à l’aide des appareils de démonstration OnePlus 11 et Wireless Smart Viewer. Ces appareils seront à 3M10 dans le Hall 3 de la Fira Gran Via.

OnePlus 11 bat le record de ventes de l’entreprise

Le OnePlus 11 a été lancé par OnePlus 11 le 4 janvier. Peu de temps après ses débuts, ce gadget a vu ses premières ventes autorisées. La société a remercié les utilisateurs de Weibo d’avoir remarqué le téléphone mobile. Le nouveau produit phare a également établi une nouvelle étape commerciale dans l’histoire de OnePlus.

« Au cours des deux dernières heures de prévente, OnePlus 11 a battu le record de vente le plus rapide de l’histoire de OnePlus ! Merci à tous pour votre support, et merci pour votre reconnaissance du OnePlus 11… Cela nous rend plus convaincus que tant que nous faisons du bon travail sur le produit, nous pouvons obtenir plus de support des utilisateurs… »

Selon Li Jie, il est très difficile d’ignorer le OnePlus 11 avec son prix de 3999 yuans (581 $). La société affirme qu’elle a tenu sa promesse envers ses fans. Il espère également que davantage de personnes pourront ressentir la beauté du OnePlus 11.