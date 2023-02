Google a été surpris en train d’afficher des publicités trompeuses au Royaume-Uni

Selon une enquête d’Observer, les femmes à la recherche d’une aide à l’avortement en ligne sont dirigées vers des centres de conseil en matière de grossesse gérés par des militants anti-avortement. Les personnes qui recherchent des mots liés à la grossesse et à l’avortement voient plus souvent des annonces Google censées ressembler à de vrais résultats de recherche. En fait, ces annonces apparaissent au-dessus des annonces réelles.

Dans une étude récente, l’affichage par Google UK de 251 annonces à un utilisateur recherchant 40 mots-clés clés, tels que « conseils d’avortement du NHS », « support à l’avortement confidentiel » et « aide aux adolescentes enceintes », a révélé que 117 de ces annonces provenaient de pro- groupes de vie. Les résultats exposent les stratégies de marketing utilisées par les organisations anti-avortement au Royaume-Uni. On craint maintenant que les femmes soient sujettes à de fausses informations lorsqu’elles demandent de l’aide médicale. Un groupe qui fait la promotion de la santé sexuelle a qualifié les publicités de « clairement immorales ».

Les publicités de l’analyse, qui ont été remises à une femme dans la vingtaine à Londres début février, portent un petit sticker les étiquetant comme des publicités. Ils ressemblent également à de véritables résultats de recherche et sont placés au-dessus de sources d’informations crédibles, telles que le site Web du NHS. Parfois, ils poussent les services de conseil qui se présentent comme fournissant un support impartial. Cependant, ils cachent les convictions anti-avortement de leurs sponsors.

Pregnancy Crisis Helpline, l’un des sponsors les plus importants, a fait apparaître des publicités après des requêtes pour 14 des 40 mots examinés dans l’étude. Certains d’entre eux ont lu : « Vous envisagez un avortement ? Parlez à quelqu’un », « achetez une pilule abortive » et « aidez une adolescente enceinte ». Ces phrases clés avaient toutes des résultats provenant des sites anti-avortement les mieux classés.

Quelle est la fiabilité des annonces Google ?

Lorsque les gens cliquaient sur les liens, ils étaient dirigés vers le site Web de la ligne d’assistance. Le site propose « un support aux femmes confrontées à une grossesse accidentelle » et se décrit comme un « lieu sûr et confidentiel ». Bien qu’il prétende « ne pas faire référence aux avortements », il ne fait aucune mention des convictions anti-avortement de ses organisateurs. Plutôt. il se positionne comme un service neutre qui propose un accompagnement « loin de toutes les pressions ».

En fait, un groupe religieux de droite appelé Christian Concern, qui plaide pour l’interdiction de l’avortement, a co-lancé la hotline. Regan King, ministre de l’Angel Church à Islington, Londres, est l’un des sponsors de la ligne d’assistance. Il décrit l’avortement comme « dégoûtant. Inquiétant. Sombre. Horrible. Effroyable. Choquant. Terrible ». De plus, il la compare également à « la nouvelle traite des esclaves », la qualifiant de « vile ». Christian Clive Copus, ancien chef de l’Alliance Prolife, un autre groupe de défense anti-avortement, est administrateur.

La ligne d’assistance a récemment revendiqué une augmentation du nombre d’appels qu’elle a reçus. Il affirme qu’en 2022, il comptait 2 000 visiteurs contre 500 en 2021.

Google prétend qu’il a maintenant enfreint la loi

D’autres publicités de la marque orientent les femmes vers un programme de conseil géré par un groupe qui déteste l’avortement. L’un d’eux a déclaré: «Nous vous fournissons un espace sûr pour explorer vos sentiments loin des pressions extérieures. Parlez de vos options en toute confiance.

Google a déclaré que les publicités signalées par l’Observer étaient conformes à ses directives. Il souligne qu’ils ont une balise « ad » en gras et une phrase disant que les services dont ils font la publicité n’offrent pas d’avortement. Cependant, Lisa Hallgarten, directrice des politiques au Brook, a qualifié la stratégie de marketing de « clairement immorale » et a affirmé que les publicités diffusées en réponse à des requêtes telles que « conseils sur l’avortement du NHS » pourraient empêcher les femmes de recevoir un traitement médical. Pam Lowe, experte en activisme anti-avortement, a déclaré :

«Nous sommes vraiment préoccupés par le fait que les personnes à la recherche d’un support impartial soient dirigées vers des organisations et des sites Web où elles pourraient faire l’expérience du contraire… Quiconque met «avortement NHS» dans Google devrait voir un lien vers le site Web du NHS comme premier résultat. Il y a un risque que les gens se retrouvent avec des informations biaisées.

Google a encore du travail à faire

Il est nécessaire que les marques technologiques suppriment les listes nuisibles. Un appel de la députée travailliste Stella Creasy a fait tout ce qu’elle pouvait pour s’assurer que les marques technologiques se conforment. Selon elle, « chercher à induire en erreur les lecteurs vulnérables qui ont besoin d’être sûrs que ce qu’ils lisent est médicalement valable et impartial » et la liberté d’expression sont deux choses différentes.

Cependant, Pregnancy Crisis Helpline affirme qu’il n’offre pas de conseils médicaux. Toby Cosh, un président des administrateurs, a déclaré: « Si un client demande un avis médical, nous le signalons à son médecin généraliste, au 111 ou à l’A&E, selon le cas ».

« Notre service d’écoute de grossesse en ligne centré sur la personne a été inspiré par les Samaritains et est non coercitif et sans jugement », a déclaré Kerry Smart, directrice générale de Life.

Elle poursuit en disant que les « services d’écoute » de Life adhèrent aux normes éthiques établies par l’Association britannique pour le conseil et la psychothérapie. Ceux qui les ont utilisés ont été informés qu’ils ne discutaient pas de l’avortement ou ne fournissaient pas d’informations sur les fournisseurs d’avortement.

Google diffuse également des annonces légitimes

D’autres publicités liées à la grossesse et à l’avortement provenant de cliniques d’avortement contrôlé peuvent également être trouvées sur les recherches Google au Royaume-Uni. Cela inclut des publicités telles que MSI Reproductive Choices et le British Pregnancy Advisory Service. Google diffuse ces annonces aux côtés d’annonces de groupes anti-avortement aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ces groupes n’offrent pas de services de conseil, mais dirigent plutôt les gens vers des sites Web qui traitent de la moralité de l’avortement.

Google a déclaré : « Nous savons que les gens viennent sur Google à la recherche d’informations fiables, et nous avons beaucoup investi pour offrir une expérience sûre et transparente. En ce qui concerne les publicités liées à l’avortement, nous exigeons un niveau de transparence supplémentaire afin que les personnes à la recherche de ressources liées à l’avortement sachent quels services un annonceur fournit réellement. Toute organisation qui souhaite cibler les requêtes liées à l’avortement doit suivre notre processus de certification et indiquer clairement si elle propose ou non des avortements.