L’Europe et le Royaume-Uni reçoivent enfin des livraisons de GPU Intel Arc

Récapitulatif : Intel a lancé les Arc A750 et A770 à la mi-octobre à 290 $ et 330 $ pour les modèles 8 Go et 350 $ pour l’A770 en édition limitée de 16 Go. Il y a quelques semaines, il a réduit l’A750 de 30 $ alors même qu’il annonçait une refonte du driver qui promettait des améliorations majeures des performances.

Ce n’est qu’au cours des dernières semaines que les GPU Arc sont devenus facilement disponibles à travers l’étang comme ils le sont aux États-Unis. Même si leur lancement était censé être mondial, les mid-rangers étaient plus chers et plus rares en Europe au cours de leurs premiers mois sur le marché.

Eurogamer a rassemblé des données sur les prix des A750 et A770 en novembre. Les sites qui vendaient alors l’A750 entre 350 et 380 € le font désormais chuter sous les 300 €. L’A770 est également passé des 400 € moyens à bas aux 300 € élevés où il est plus raisonnable.

Par exemple, le site allemand Notebooks Billiger a renoncé à 70 € sur l’A750 pour le ramener à 280 €. PC21 correspond à ce prix en France et en a 1 233 en stock. LDLC et Cybertek, également français, ont réduit de 50 € leurs prix pour ramener l’A750 à 310 €.

Au Royaume-Uni, l’A750 a été réduit de 70 £ chez Ebuyer pour ramener le prix à 260 £. Ebuyer a également réduit l’A770 de 410 £ à 360 £. Overclockers UK a abaissé sa liste A770 de 450 £ pour correspondre à Ebuyer à 360 £ et les a même surpassés sur l’A750 à 250 £. Selon Videocardz, c’est le GPU le moins cher que l’on puisse trouver au Royaume-Uni.

Dans son nouveau niveau de prix, l’A750 réduit considérablement le seul GPU Nvidia qu’il surpasse constamment : le RTX 3050. Le 3050 continue d’être inexplicablement gonflé par rapport à son PDSF de 250 $ vieux d’un an. Au Royaume-Uni, cela coûte environ 300 £ et de l’autre côté de la Manche, cela coûte généralement au nord de 300 €.

Même à son prix réduit, l’A770 continue d’être plus difficile à vendre face à la concurrence des RTX 3060/Ti et RX 6800/XT. Intel a beaucoup plus commercialisé l’A750 au cours des derniers mois et je parierais qu’il se vend mieux que l’A770 à un taux de cinq contre un ou plus.

Tom Petersen d’Intel a déclaré à PC World la semaine dernière qu’Intel se concentrait sur la revendication de parts de marché et l’établissement de sa légitimité en tant que fabricant de GPU pour le moment. Il semble qu’Intel ait voulu attendre d’avoir corrigé les bugs et préparé des drivers décents avant de s’essayer en Europe.

