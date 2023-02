ChatGPT VS Google : ChatGPT est-il Google Killer ?

ChatGPT Vs Google ou vice versa, ce terme a été beaucoup recherché ces jours-ci. Bien sûr, vous savez pourquoi les choses chauffent et quelle est la véritable épice de cette recette ? Google a trouvé une grande concurrence au cours des décennies lorsque ChatGPT est intervenu.

Grâce à ChatGPT, Google travaille sur quelque chose d’unique, et c’est Google Bard. Google Bard est essentiellement un chatbot basé sur l’intelligence artificielle qui concurrencera ChatGPT. Malgré tout le battage médiatique et la concurrence, nous googler ChatGPT. N’est-ce pas une blague que Google fournisse toutes les informations sur son concurrent ?

Eh bien, tout cela mis à part, nous sommes ici pour faire une analyse Google VS ChatGPT. Ces deux outils aident les gens à obtenir des réponses intéressantes à leurs questions. Dans ce guide, nous aborderons quelques points importants : les fonctionnalités de Google Bard, les fonctionnalités de ChatGPT et comment se connecter à ChatGPT. Commençons par notre comparaison Google Bard Vs ChatGPT.

ChatGPT VS Google : Rien de plus intéressant que ça !

ChatGPT a pris le monde d’assaut. C’est pourquoi des entreprises technologiques célèbres travaillent sur des moyens de contrer son succès. Dans toutes ces situations, nous avons notre première comparaison : Google VS ChatGPT.

Fonctionnalités de Google Bard :

Google Bard est développé par Google et sortira dans quelques semaines. Le chatbot fonctionne plus comme ChatGPT, et il fonctionne sur GPT 3. Il répond aux questions, traduit et génère le texte, et effectue des dizaines d’autres tâches. Normalement, les résultats des moteurs de recherche sont très descriptifs et difficiles à comprendre. Le barde alimenté par l’IA, d’autre part, fournit des réponses de manière plus simple.

L’outil d’intelligence artificielle de Google offrira chaque élément d’information de toutes les ressources en ligne disponibles. Bard AI a accès à d’énormes centres de données Google pour fournir des réponses transparentes aux utilisateurs. Pour ce faire, il traduit des sujets difficiles dans un langage simple. Les réponses devraient également être plus précises.

Fonctionnalités de ChatGPT :

ChatGPT est alimenté par Open AI et a été publié en novembre de l’année dernière. L’outil AI est maintenant disponible pour une utilisation sur des navigateurs Web tels que Safari, Firefox, Google Chrome, etc. L’outil peut aider les gens à répondre à leurs questions en quelques minutes. Cela aide également avec des réponses constructives et conversationnelles. Il répond surtout à des questions techniques.

ChatGPT fournit des informations limitées sur les derniers événements. Il aura des données limitées, qui seront dérivées de Bing de Microsoft. Il ne générera également que le contexte du texte, tel que des faits et des histoires.

Comment se connecter à Google Bard et ChatGPT ?

Commençons par la façon dont les utilisateurs peuvent tirer le meilleur parti de ChatGPT. Les utilisateurs doivent se connecter sur chat.openai.com/chat. L’application mobile ChatGPT n’a pas encore été lancée. Pour le moment, les utilisateurs devront se connecter ou s’inscrire via le site Web. Vous aurez besoin d’un identifiant de messagerie et d’un numéro de téléphone portable pour vous inscrire. Une fois inscrit, vous pouvez commencer à obtenir des réponses immédiatement.

En revanche, Google Bard n’est pas disponible pour un usage public car il est encore en phase de test. Cependant, le moteur de recherche espère le publier dans les prochaines semaines. Il n’y a pas de dates de sortie exactes pour l’outil d’IA de Google. De plus, nous sommes très confiants de dire que les utilisateurs devront utiliser leur identifiant Gmail pour se connecter ou s’inscrire.

Comment utiliser ChatGPT ?

ChatGPT Google est actuellement disponible pour un usage public, donc la plupart d’entre vous voudront peut-être l’utiliser immédiatement pour obtenir vos réponses. Les étapes suivantes vous aideront à apprendre à utiliser ChatGPT :

Allez sur chat.openai.com/chat sur votre smartphone ou votre ordinateur. Vous pouvez également utiliser votre tablette si cela ne vous dérange pas. Appuyez sur l’onglet Essayer ChatGPT et créez un compte avec votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail. Appuyez sur le bouton Connexion pour vous connecter à l’aide de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe (que vous avez enregistrés lors de la création de votre compte). Vous recevrez un OTP sur votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone pour la vérification de votre compte. Après la vérification du compte, vous devrez ajouter les informations nécessaires pour configurer votre compte. Enfin, vous pourrez utiliser les fonctionnalités de ChatGPT.

Dernières pensées:

ChatGPT Vs Google est une longue discussion qui prend beaucoup de temps pour dévoiler des faits et des histoires. Pour faire court, nous avons essayé de rassembler autant d’informations que possible. Bard et ChatGPT sont des outils d’IA incroyables qui ont beaucoup simplifié les choses. Il existe de nombreux mythes sur ces outils; certains disent que ChatGPT remplace Google, tandis que d’autres disent que ChatGPT Google killer. Seul le temps nous dira quelle technologie d’IA dominera le marché. Quelle est votre opinion à ce sujet?