Comment accéder à Expert RAW sur les téléphones Samsung [One UI 5.1 and One UI 5.0]

Samsung fait un travail exceptionnel avec les mises à jour. Après avoir déployé la mise à jour Android 13 plus rapidement que tout autre téléphone non Pixel, la société a déjà commencé à déployer une autre mise à jour majeure pour ses téléphones Galaxy. One UI 5.1 est désormais disponible avec de nouvelles fonctionnalités, notamment un accès plus rapide à Expert RAW.

Comme il s’agit d’un changement récent, vous ne pourrez peut-être pas repérer l’option Expert Raw pour un lancement rapide, alors voici un guide rapide sur la façon d’accéder à Expert Raw sur les téléphones Samsung. Le guide comprend des méthodes pour One UI 5 et One UI 5.1. Avant d’arriver au guide, apprenons-en plus sur Expert RAW sur Samsung.

Qu’est-ce qu’Expert RAW ?

Expert Raw est une application sur les téléphones Samsung qui donne aux utilisateurs un contrôle total sur les caméras de l’appareil. Il est très similaire au mode Pro mais avec plus de fonctionnalités. Dans Expert RAW, les utilisateurs peuvent ajuster presque tous les éléments à leur guise pour capturer des images naturelles détaillées.

Les photos RAW contiennent plus de détails que JPEG et peuvent donc être utilisées pour l’édition ultérieure via Lightroom ou Photoshop ou d’autres applications d’édition. Oui, vous pouvez dire que les images RAW sont des images sans perte et sont ingénieuses pour les photographes avancés. Comme les images RAW sont nettes, elles occupent beaucoup d’espace de stockage.

Appareils pris en charge par Samsung Expert RAW

Samsung a d’abord présenté la version bêta d’Expert RAW sur le Galaxy S21 en Corée du Sud. L’application avancée a ensuite été publiée en 2022. Et depuis lors, sa compatibilité a été étendue à certains des derniers téléphones de la série Galaxy S. Vous pouvez vérifier les téléphones Galaxy éligibles ci-dessous.

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 2

Les prochains téléphones haut de gamme bénéficieront de la fonction Expert RAW.

Comment accéder à Expert RAW sur Samsung (One UI 5.1)

Dans One UI 5.1, Samsung a intégré l’Expert RAW dans l’application de caméra stock. Cela indique que vous pouvez facilement accéder à Expert RAW après la mise à jour vers One UI 5.1. La fonction de l’Expert RAW restera la même. Voici comment y accéder après la mise à jour.

Tout d’abord, installez le Application RAW experte du Galaxy Store sur votre téléphone Samsung compatible. Ouvrez maintenant l’application Stock Camera sur votre téléphone. Appuyez sur l’option Plus qui sera disponible à l’extrême droite. Sur la page Plus, vous trouverez plusieurs options.

Dans les options, appuyez sur Expert RAW (disponible dans le premier). Voilà, vous pouvez maintenant utiliser l’application Expert RAW sur One UI 5.1.

L’option Expert RAW ne sera pas disponible sur les appareils non pris en charge. Mais si vous avez un téléphone dans la liste et que vous ne voyez toujours pas l’option, assurez-vous d’installer l’application Expert RAW à partir du magasin Galaxy et vérifiez à nouveau.

Comment accéder à Expert RAW sur One UI 5

Si vous n’avez pas mis à jour votre téléphone vers One UI 5.1, le processus d’accès à Expert Raw est différent. Voici comment utiliser Expert RAW dans One UI 5.0.

Ouvrez l’application Galaxy Store sur votre téléphone. Recherchez l’application Expert RAW ou ouvrez directement ce lien. Installez l’application sur votre téléphone Samsung. Le bouton Installer ne sera pas disponible si votre téléphone n’est pas éligible. Ouvrez maintenant l’application Expert RAW et c’est tout.



Vous pouvez modifier tous les éléments tels que l’ISO, l’exposition, la mise au point et la vitesse dans l’application brute experte. Les photos prises à partir de l’application seront des photos RAW 16 bits que vous pourrez modifier directement via l’éditeur Lightroom intégré.

